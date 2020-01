Hopscheuten proeven en beleven tijdens gastronomische wandeling LBR

13 januari 2020

17u17 0 Vleteren Tijdens een gastronomische wandeling in Vleteren op 15 februari leer je meer over hopscheuten en streekbieren in hoppebedrijf Lemahieu.

“Deelnemers worden op zaterdag 15 februari bij hoppebedrijf Lemahieu in Westvleteren. Liesbeth ontvangt ons met een warm kopje koffie en koekje. Daarna gaan we de serres in voor wat uitleg rond de teelt van hopscheuten”, zegt Maika Deleu van dienst Toerisme en Cultuur. “De vers geplukte scheuten nemen we mee naar de keuken waar we een handje mogen helpen tijdens de bereiding van een maaltijd op niveau. De recepten neem je mee naar huis. Bij het aperitief krijgen we verschillende hapjes en daarna het hoofdgerecht voorgeschoteld. We besteden de nodige aandacht voor streekproducten en natuurlijk worden onze befaamde streekbieren op tafel gezet en water op tafel. Na de maaltijd worden we bij de hand genomen door een gids die ons wat meer vertelt over de geschiedenis van de abdij. Eindigen doen we in stijl bij Ateljee 5 voor een heerlijke ambachtelijke ijscoupe op basis van Sint-Sixtusbier.”

Deelnemen aan de ambachtelijke wandeling kost 70 euro per persoon. In de prijs zit koffie en koekje bij ontvangst, rondleiding, maaltijd en dranken bij de maaltijd, gidsenbeurt en ijscoupe. De wandeling vindt plaats op zaterdag 15 februari. Start om 9.30 uur bij hoppebedrijf Lemahieu, Kallestraat 33 in Westvleteren. Parkeren doe je best bij NV Pyck, Kallestraat 32A.

Inschrijven is verplicht en kan bij de dienst Cultuur & Toerisme, Veurnestraat 4 in Vleteren. Of via 057/40.09.01 en toerisme@vleteren.be. Inschrijven kan tot 12 februari.