Gemeente Vleteren is opnieuw coronavrij Laurie Bailliu

11 augustus 2020

15u15 0 Vleteren Enkele weken geleden kleurde de kleine gemeente Vleteren nog donkerrood door twee coronabesmettingen. “Nu zijn we terug coronavrij”, zegt Nele Vanderhaeghe, algemeen directeur Vleteren.

Op 30 juli werd bekend gemaakt dat er in Vleteren twee besmettingen met het coronavirus zijn. “Mocht Vleteren een populatie hebben van 100.000 inwoners, dan zouden we meer dan 50 besmettingen hebben. Dat maakt dat Vleteren volgens de statistieken in de op één na hoogste categorie zou zitten. Maar er zijn 3.791 inwoners en twee besmettingen: dat betekent 0,05% van de bevolking. Een herberekening waar niemand de logica van inziet, leidt ertoe dat Vleteren donkerrood kleurt, als enige in de Westhoek en met een trieste ‘toptien’-plaats in West-Vlaanderen”, reageerde burgemeester Mourisse toen verontwaardigd.

Nu, enkele weken later, kleurt de gemeente Vleteren opnieuw wit en zijn er de laatste 7 dagen 0 nieuwe besmettingen vastgesteld in de gemeente. “We zijn terug coronavrij”, zegt Nele Vanderhaeghe, algemeen directeur Vleteren. “Het was dus een vervelende momentopname. We blijven verder doen zoals we bezig waren en zijn: de nodige voorzichtigheid, afstand houden en mondmasker waar dat niet kan. Alle activiteiten in de dorpshuizen en de Sceure blijven wel geschrapt tot eind september. Er werd dus ook al eerder beslist dat er geen kermissen zijn in september.”