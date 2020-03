Fuif Chiro Pimpernel valt niet in het water, na wateroverlast Laurie Bailliu

08 maart 2020

08u11 0 Vleteren Chiro Pimpernel kreeg vrijdag een tegenslag te verwerken. Hun grote fuiftent, in het centrum van Westvleteren, liep donderdagnacht volledig onder water. De Chiroleiding bleef niet bij de pakken zitten en zorgde met man en macht voor een oplossing zodat hun fuif ‘Bar Canard’ op zaterdagavond niet in het gedrang zou komen.

Door de aanhoudende regen van donderdagavond en –nacht liepen in de Westhoek velden en weiden onder water. Enkele wegen kwamen ook (gedeeltelijk) onder water te staan. De hevige regenval zorgde er voor dat de Vleterbeek buiten haar oevers trad. Geen goed nieuws voor de Chiro Pimpernel. De weide waarop hun fuiftent voor de jaarlijkse Bar Carnard op zaterdagavond bleef niet gespaard. “Het water in de tent stond zo’n halve meter hoog. We moesten een oplossing verzinnen en die hebben we ook vlug gevonden. De tent hebben we gewoon verplaatst. Zo’n 200 meter verderop op een hoger gelegen weide”, vertelt

Sayanah Staelens van Chiro Pimpernel. “Gelukkig was er geen schade aan de tent en ook de houten vloer bleef gespaard. De volledig tent kon goed tegen water. Vrijdagnamiddag staat er normaal gezien niets op de agenda, maar dat was dit jaar dus anders. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers ons een handje komen helpen om alles zo vlug mogelijk te regelen. De planning verliep zaterdag zoals anders, dan zorgen we ervoor dat de tent volledig ingericht is.” De Bar Canard-fuif wordt georganiseerd om de kosten voor het jaarlijkse kamp wat te drukken. “Veel extra kosten zijn er gelukkig niet. Waarschijnlijk alleen de verplaatsingskosten van de tent.