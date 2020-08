Fietstocht langs Vleterse brouwerijen met vertelster Ingeborg Sohier Laurie Bailliu

05 augustus 2020

15u01 0 Vleteren Op zaterdag 8 augustus neemt vertelster Ingeborg Sohier mensen mee op sleeptouw tijdens een fietstocht langs Vleterse brouwerijen. De fietstocht zal plaatsvinden ondanks de sluiting van OC De Vrede in Vleteren.

“Aan de hand van verhalen en anekdotes brengt vertelster Ingeborg Sohier een stukje Vleterse geschiedenis onder de aandacht. De route beslaat ongeveer 21 kilometer. De eerste halte is brouwerij Deca in Woesten waar de zaakvoerder in juni 2019 een volledig nieuwe degustatieruimte inrichtte als eerbetoon aan zijn vader. Daarna fietsen we langs onze mooie landelijke wegen naar Sint-Sixtus”, zegt Maika Deleu van Toerisme & Cultuur Vleteren. OC In De Vrede sloot afgelopen weekend tijdelijk de deuren. Het proeven van het befaamde trappistennat in OC De Vrede zal dit jaar niet mogelijk zijn tijdens de fietstocht op 8 augustus. De fietstochten vinden plaats op zaterdag 8 augustus en 26 september. Om 13.30 uur wordt verzameld op het marktplein te Woesten. Deelnemen kost 3 euro per volwassene. Consumpties zijn zelf te bekostigen. Betalen doe je ter plaatse, maar vooraf inschrijven is verplicht.