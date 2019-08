Enige Belgische ‘madonnara’ wint met krijttekening eerste prijs op Coloured Earth Festival Christophe Maertens en Erik De Block

21 augustus 2019

13u12 0 Vleteren Sonja Mazereel (51) uit Oostvleteren haalde in het Engelse Halifax de eerste prijs binnen op een krijttekenfestival. De vrouw begon in 2010 met het stoeptekenen en reist heel Europa rond om aan festivals deel te nemen. Leven van haar tekeningen kan de ‘madonnara’ niet doen. “Maar wat is er mooier dan kunst op straat brengen.

Sonja Mazereel begon in 2010 met krijttekenen. De vrouw uit Oostvleteren studeerde vanaf het middelbaar kunst in Ieper en Gent. In Antwerpen behaalde ze haar diploma bouwkundig tekenaar. “Momenteel werk ik in de administratie van enkele Ieperse basisscholen en in mijn vrije tijd teken ik”, zegt de kunstenares. “Het krijttekenen begon voor mij bij een communiefeest. Ik tekende toen mijn dochter op een muur. Daarop vond in op het internet iets over een artiestenmarkt in De Panne. Daar tekende ik de Mona Lisa. Daarna ging de bal aan het rollen.” Ondertussen kroonde Sonja zich tot enigste Belgische ‘madonnara’. “Een ‘madonnara’ is een schilder(es) van de Madonna. De madonna Maria met kind op kerkpleinen tekenen, is een Italiaanse traditie die teruggaat tot in de jaren 1600. Net als troubadours trokken de kunstenaars rond om de tekeningen te maken die voor iedereen toegankelijk was. Zo konden er veel zieltjes gewonnen worden voor het katholieke geloof en kregen de mensen kopieën van beroemde schilderijen te zien. Vandaag is dat eigenlijk nog altijd zo, nu komen de ‘madonnari’ in festivals samen waar vaak een wedstrijd aan verbonden is.”

Echt haar beroep maken van het krijttekenen, kan Sonja niet. “Naar festivals reizen is bijzonder aangenaam omdat het thuiskomen is tussen zielsverwanten, die in alle hoeken van de wereld hetzelfde doen”, zegt ze. “Op festivals wordt een vergoeding uitbetaald die je reiskosten moeten dekken. De organisatoren zorgen voor logement en maaltijden. Iets ‘verdienen’ op een festival is alleen mogelijk als je wint, maar rijk word je er niet van. Uiteraard krijg je wel naambekendheid, wat resulteert in betaalde opdrachten. In België kunnen kunstenaars een statuut ‘kleine kunstenaarsvergoeding’ aanvragen om alle verdiensten wettelijk te regelen. Uiteindelijk is het een bijverdienste. Ik ken kunstenaars die ervan leven, maar dan in combinatie met andere disciplines, bijvoorbeeld als ontwerper of muralpainter.”

“Of stoeptekeningen moeilijk is? Ik vind in ieder geval van niet. Ik zoek afbeeldingen op het internet, bewerk die en voeg verschillende foto’s met Photoshop toe. Voor 3D komt er een berekening bij om de tekening de correcte vervorming te geven. Ik vergroot het ontwerp van de computer met raster op de straat. Er zijn een aantal technieken die je jezelf gaandeweg leert, je kan veel opsteken van de methoden van anderen. In Italië bijvoorbeeld schilderen sommigen de ondergrond eerst met cola omdat dit het krijt goed vasthoudt. We gebruiken altijd droog krijt - geen wasco of oliekrijt - het beste resultaat is met hoog gepigmenteerd krijt, maar we gebruiken ook wel goedkoper pastelkrijt. Donkere kleuren zijn soms heel duur om aan te kopen.”

Wie aan krijttekenen doet, weet op voorhand dat zijn of haar werk geen lang leven is beschoren. Althans op de stoep, want op het internet gaan zo’n tekening al snel een eigen leven leiden. “Het maken van een werk is als een muzikant die een stuk speelt”, zegt Sonja. “De herinnering aan de tekening leeft verder. Neen, het is niet jammer dat mijn werk maar een kort leven heeft. In Italië loopt zelfs een processie over het tapijt van onze tekeningen heen, wat wordt gezien als een eer.”

Eerder deze maand won Sonja de eerste prijs op het Coloured Earth Festival in Halifax, Engeland. “Eerst geloofde ik het niet, maar het is zalig. De erkenning geeft mij een flinke boost om verder te doen.” Voor Sonja Mazereel is het de eerste keer dat ze zo’n belangrijke prijs wint. “Ik ben pas sinds 2018 deel beginnen nemen aan festivals. Ondertussen was ik actief in Italië, Nederland, Frankrijk en Engeland. Tijdens mijn vakanties ben ik vaak in het buitenland”, zegt ze. “Voor de rest ga ik indien mogelijk in het weekend. De volgende trip is naar Duitsland, maar ook de USA staat op het programma.”

“Openbare kunst maken is belangrijk, ik wil de mensen tonen hoe mooi kunstwerken kunnen zijn. Wat is er mooier dan kunst op straat brengen. Een stad met streetpaintings is niet langer een uiting van vandalen, maar is vandaag zelfs een toeristische trekpleister, een openluchtmuseum!”