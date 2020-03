Dorpsrestaurant in Vleteren viert tweede verjaardag Laurie Bailliu

02 maart 2020

16u13 0 Vleteren Het dorpsrestaurant Vleteren viert deze maand zijn tweejarig bestaan. Dit initiatief van Zorg in de Binnentuin en de gemeente en OCMW Vleteren wil mensen samenbrengen voor een maaltijd in een gezellig decor.

Het dorpsrestaurant opent elke eerste maandag van de maand de deuren in de Sceure, van 11.30 tot 14 uur. “Mensen met een beperking, langdurig zieken of 65-plussers zijn welkom om te genieten van een maaltijd. Voor 8,5 euro krijg je soep, een hoofdgerecht, dessert, koffie en water of tafelbier bij de maaltijd. Vrijwilligers uit de buurt verzorgen de ontvangst, de bediening en slaan ondertussen ook een babbeltje. Mensen die een handje willen toesteken, kunnen zich melden”, zegt zorgcoach Chantal Vanzieleghem.

In de voorbije twee jaar werden ongeveer zeshonderd maaltijden bereid. “Gemiddeld komen er veertig mensen aan tafel aanschuiven. Ter gelegenheid van deze verjaardag worden enkele gratis maaltijden en drankkaarten verloot onder de deelnemers. Enkele keren per jaar komt een spreker een thema toelichten of wordt een activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld info rond tegemoetkoming, valpreventie, kaarting, spelnamiddag met school, nieuwjaarsfeest, muzieknamiddag,... Daarvoor werken we samen met de plaatselijke senioren- en mantelzorgorganisaties.”

Reserveren vooraf is noodzakelijk en kan tot de dinsdag om 16 uur voorafgaand aan het dorpsrestaurant bij Vanessa Soulliaert op 0473/52.23.92 of via dorprsrestaurant@telenet.be. Wie problemen heeft met vervoer, kan dit melden zodat er een oplossing kan gezocht worden.