Doodrijder van Sharon Gruwez (22) moet enkelband toch blijven dragen Hans Verbeke

06 augustus 2019

19u47 0 Vleteren Davy K. (29) uit Vleteren behoudt toch zijn enkelband. Het Ieperse parket tekende beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer. Die had D., die op Allerheiligen 2018 een ongeval veroorzaakte waarbij zijn ex-vriendin Sharon Gruwez (22) om het leven kwam, vrijgelaten onder voorwaarden.

Met hoge snelheid en zonder te remmen reed Davy K. ’s nachts langs de N8 in Vleteren tegen een geparkeerde schoolbus. Hijzelf raakte lichtgewond, maar zijn ex-liefje Sharon Gruwez uit Boezinge, die bij hem in z’n BMW zat, overleed kort nadien ter plaatse. Uit onderzoek bleek dat K. gedronken had. Kort voor het fatale ongeval was hij de jonge vrouw gaan opzoeken in een café in Poperinge. Hij dwong haar mee te gaan.

Veroordeeld voor partnergeweld

Verscheidene mensen trokken na het ongeval spontaan naar de politie om belastende verklaringen af te leggen over K., die eerder veroordeeld werd tot zeven maanden voorwaardelijk en een boete, voor partnergeweld op Sharon Gruwez. De onderzoeksrechter kwam tot het besluit dat er voldoende elementen waren om aan te nemen dat K. met opzet het ongeval had veroorzaakt. Daarop werd de Vleteraar aangehouden, op verdenking van doodslag.

Enkelband blijft

In de afgelopen zes maanden heeft K. - die al even niet meer in de gevangenis zit, maar zijn voorhechtenis verder uitzit met een enkelband - meermaals geprobeerd om voorwaardelijk vrij te komen, in afwachting van zijn proces. Dat is tot nu toe niet gelukt. Dinsdag verscheen de man opnieuw voor de raadkamer. Die besloot om hem vrij te laten onder voorwaarden, maar het parket ging intussen in beroep tegen die beslissing.

Geheugenkaart gezocht

Davy K. blijft beweren dat het drama een spijtig ongeval is. Het gerechtelijk onderzoek naar het ongeval is nog niet afgerond. Zo wordt bijvoorbeeld nog altijd gehoopt dat het geheugenkaartje weer opduikt dat in de dashcam van de gecrashte BMW stak. “De dashcam nam niet alleen beeld, maar ook geluid op”, zegt advocaat Vanlerberghe. “Het geheugenkaartje zou ons toelaten te bewijzen dat er in de wagen geen ruzie werd gemaakt. Mijn cliënt blijft bij zijn versie: hij reed te snel, is de controle over het stuur verloren en is gecrasht. Maar de noodlottige afloop heeft hij nooit gewild.”