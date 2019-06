Doodrijder Sharon Gruwez mag cel verlaten met enkelband Hans Verbeke

11 juni 2019

17u39 0 Vleteren Na vijf maanden voorhechtenis mag Davy K. (29) uit Vleteren onder bepaalde voorwaarden weer gaan en staan waar hij wil. De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent plaatste hem onder elektronisch toezicht, in afwachting van zijn proces. Op Allerheiligen vorig jaar veroorzaakte K. (volgens het parket opzettelijk) een ongeval waarbij z’n ex-liefje, Sharon Gruwez (22) uit Boezinge, om het leven kwam.

Tegen hoge snelheid en zonder te remmen reed Davy K. ’s nachts langs de N8 in Vleteren tegen een geparkeerde schoolbus. Hij raakte lichtgewond maar zijn ex-liefje Sharon Gruwez, dat bij hem in z’n BMW zat, werd uit het voertuig geslingerd en overleed kort nadien ter plaatse. Uit onderzoek bleek dat K. gedronken had. Kort voor het fatale ongeval was K. de jonge vrouw gaan opzoeken in een café in Poperinge, waar ze een avondje uit beleefde met vrienden. Hij dwong haar mee te gaan, zocht zelfs even de confrontatie met iemand van haar vrienden. Daarna vertrok hij met gierende banden. In de wagen kwam het tot een stevige ruzie. Het voertuig stond ook nog een tijdje stil. Daarna gaf K. plankgas, tot aan de fatale klap in Vleteren.

Belastende verklaringen

Familie en vrienden waren er vanaf dag één van overtuigd dat het ongeval moedwillig was veroorzaakt. “Hij heeft haar vermoord”, klonk het fors. Verschillende mensen trokken spontaan naar de politie om belastende verklaringen af te leggen over K., die in de zomer van vorig jaar veroordeeld werd tot zeven maanden voorwaardelijk en een geldboete omwille van partnergeweld op… Sharon Gruwez. Na een tijd diende de familie van de jonge vrouw een klacht in met burgerlijke partijstelling. Het was de aanzet tot een gerechtelijk onderzoek dat leidde tot een andere kijk op het ongeval. De onderzoeksrechter kwam tot het besluit dat er voldoende elementen waren om aan te nemen dat K. met opzet het ongeval had veroorzaakt. Daarop werd de Vleteraar aangehouden, op verdenking van doodslag. Davy K. blijft echter tot op vandaag beweren dat het drama een spijtig ongeval is.

Dat K. z’n voorhechtenis thuis kan verder zetten, is een stap vooruit.” Kurt Vanlerberghe

Voorhechtenis blijft, maar met enkelband

Davy K. ondernam intussen verschillende pogingen om te worden vrijgelaten, in afwachting van zijn proces. Twee keer vond de raadkamer in Ieper dat zijn opsluiting niet langer nodig was in het kader van het onderzoek maar evenveel keer ging het parket tegen die beslissing in beroep. En dus kwam de zaak dinsdag opnieuw voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. “Die besliste dat mijn cliënt aangehouden blijft, zij het onder elektronisch toezicht”, zegt z’n advocaat, Kurt Vanlerberghe. “Hij moet zich ook aan een reeks voorwaarden houden. Dat hij z’n voorhechtenis thuis kan verder zetten, is een stap vooruit. Maar hij mag nog niet terug gaan werken, net omwille van die voorhechtenis. In het geval van een effectieve straf die uitgevoerd wordt met enkelband, zou dat wel mogen.”

Gezocht: geheugenkaartje van dashcam

Het gerechtelijk onderzoek naar het ongeval is nog niet afgerond. Zo wordt bijvoorbeeld nog altijd gehoopt dat het geheugenkaartje weer opduikt dat in de dashcam van de verongelukte BMW stak. Drie politiemensen hebben daags na het drama de omgeving van het ongeval met een luizenkam doorzocht maar niks gevonden. Het kaartje lag ook niet in het wrak. “De dashcam nam niet alleen beeld maar ook geluid op”, zegt advocaat Vanlerberghe. “Net als iedereen zijn ook wij vragende partij dat het geheugenkaartje teruggevonden wordt. Het zou ons toelaten te bewijzen dat er in de wagen geen ruzie werd gemaakt. Mijn cliënt blijft bij zijn versie: hij reed te snel, is de controle over het stuur verloren en is gecrasht. Maar de noodlottige afloop heeft hij nooit gewild.”