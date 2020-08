Dierenopvangcentrum De Zonnegloed verwelkomt vier nieuwe oehoes Laurie Bailliu

14 augustus 2020

16u05 0 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren heeft zopas enkele speciale uilen verwelkomd. Merlin en Archimedes, twee Afrikaanse oehoes, en Virgil en Dante, twee Amerikaanse oehoes verblijven voortaan in De Zonnegloed.

De Zonnegloed zorgt voor 120 dierensoorten, meer dan 350 in- en uitheemse wilde dieren. De Zonnegloed zet zich in voor de opvang van dieren die niet kunnen worden teruggezet in de natuur. De opgevangen dieren werden ofwel zwaar verwaarloosd, ofwel in beslag genomen bij louche dierenparkjes, circussen, handelaren of particulieren.

“De Afrikaanse oehoes Merlin en Archimedes en de Amerikaanse oehoes Virgil en Dante werden in beslag genomen bij een particulier en tijdelijk opgevangen door het NHC van Opglabbeek. Een inbeslagname gebeurt alleen bij ernstige dierenmishandeling, zoals een volière zonder vliegruimte, verwaarlozing, het illegaal houden van een dier, geen officiële papieren,... Deze uilen krijgen nu in De Zonnegloed een mooie plaats, na enkele weken quarantaine ter observatie”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. “De oehoe is een van de grootste uilen ter wereld. Deze uil is 60 tot 75 centimeter lang en heeft een spanwijdte van 160 tot 188 centimeter. Ze kunnen tot 75 jaar oud worden. Kenmerkend aan het gezicht van de oehoe zijn de grote ogen en de vaak lange oorpluimen. De poten van de oehoe eindigen in fors geklauwde tenen. Oehoes zijn, in tegenstelling tot andere uilen, niet dagblind en zien dus ook goed overdag.”