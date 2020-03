Dierenopvangcentrum De Zonnegloed lanceert oproep voor groenten en fruit: “Gooi overschotten niet weg” Laurie Bailliu

17 maart 2020

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren lanceert een oproep om overschotten aan groenten en fruit binnen te brengen. "In plaats van ze te laten rotten of weg te gooien, kunnen wij er de dieren mee voederen", zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

“Het is triestig wat er in de wereld aan het gebeuren is. Niemand weet hoe lang dit gaat duren en hoe de toekomst er zal uitzien. We leven mee met iedereen die geraakt wordt door het coronavirus. We duimen dat alles goed komt voor iedereen”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert van De Zonnegloed. “Maar toch even een oproep, vooral aan horecazaken en winkels die plots met een overschot aan groenten en fruit zitten. Graag zouden wij deze aan onze honderden dieren geven. Wij kunnen ze zelf niet overal gaan ophalen, dus als het kan graag brengen en plaatsen in de zwarte containers voor onze poort. Als je het zelf niet kunt brengen, haalt een vrijwilligers het vrijdag voor ons op. De overschotten mag je voor de deur plaatsen op vrijdag. Zo hoef je niet bang te zijn voor contact met mensen. Wel graag het exacte adres melden. Dat kan via e-mail naar info@dezonnegloed.be of via Messenger.”

Wat kan De Zonnegloed gebruiken? “Appelen, peren, bananen, kiwi, sinaasappelen, avocado’s, wortelen, tomaten, komkommers, witloof en andijvie. Alvast erg bedankt aan alle mensen die ons als financieel hebben gesteund en ook aan de mensen die al veel fruit en groenten aan de poort kwamen plaatsen.”