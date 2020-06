De Zonnegloed zoekt vrijwilligers die willen helpen in voederkeuken Laurie Bailliu

11 juni 2020

15u31 0 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren zoekt vrijwilligers om te helpen in de centrale voederkeuken.

“Om het vele werk van onze dierenverzorgers een beetje te ontlasten, zijn we op zoek naar mensen met een hart van goud die wat tijd over hebben om ons project te steunen en ons regelmatig willen helpen in de voederkeuken”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Als vrijwilliger werk je onder begeleiding van de coördinator van de centrale keuken en bereid je het voer voor de dieren. Er zijn verschillende maaltijden klaar te maken, gespreid over de hele dag. Daarnaast breng je het voer naar de verschillende dierenzorgafdelingen en help je met de schoonmaakwerken in de voederkeuken en het wassen van de werkkledij van de dierenverzorgers. Je sorteert de groenten en fruit en helpt bij het onderhoud van het magazijn.”

Het dierenopvangcentrum zoekt meerderjarige vrijwilligers die zich regelmatig tussen 8 en 32 uur per week kunnen engageren om de medewerkers van De Zonnegloed te helpen. “De vrijwilliger moet het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken en heeft affiniteit met de doelstellingen van De Zonnegloed. Je bent nauwkeurig en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je werkt ordelijk en hygiënisch en bent in goede gezondheid. Je komt op een unieke werkplek terecht waar je veel werkervaring kunt opdoen.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met coördinator Tonny via tonny@dezonnegloed.be of op 057/40.18.56. Het aanmeldformulier op de website invullen kan ook.