De Zonnegloed volgeboekt voor komende zaterdag en zondag Laurie Bailliu

28 mei 2020

13u24 0 Vleteren De Zonnegloed in Vleteren is voor komend weekend volgeboekt. Het dierenopvangcentrum opende op Hemelvaartsdag weer de deuren, maar voorlopig kun je het park alleen bezoeken als je op voorhand hebt gereserveerd. “En voor komend weekend zitten we vol”, reageert verantwoordelijke Karel Ackaert.

Na een verplichte sluiting door de coronacrisis opende dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren op 21 mei weer de deuren en het park was meteen volgeboekt. “Voor komende zaterdag en zondag is dat ook het geval”, glundert verantwoordelijke Karel Ackaert. “Er zijn wel nog tickets over voor de andere dagen en ook voor Pinksteren op maandag 1 juni. Vanaf 8 juni gaan onze wekelijkse sluitingsdagen op maandag en dinsdag weer in voege, ook tijdens de zomermaanden.” Voorlopig kun je het park dus alleen bezoeken als je online hebt gereserveerd.

Speeltuinen

Ondertussen zijn ook de speeltuinen in De Zonnegloed weer open. “Weliswaar met beperkingen, zodat er geen drukte ontstaat. Alle speelpleintjes en speeltoestellen in open lucht hebben we weer opengesteld. De speeltuin in het gebouw blijft voorlopig gesloten”, zegt Karel. “Er zullen wel bordjes staan dat de speeltuigen alleen toegelaten zijn voor kinderen tot 12 jaar. De begeleidende volwassenen moeten zich aan de afstandsregels houden en hun kinderen in de gaten houden. Op ons groot speelplein zijn maximum twintig kinderen toegelaten en op onze kleine speelpleintjes maximaal vijf kinderen.” Op de website van De Zonnegloed kun je de pagina ‘veelgestelde vragen’ raadplegen voor meer informatie.