De Zonnegloed sluit zondag de deuren door storm Ciara LBR

09 februari 2020

01u40 12 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren is op zondag 9 februari gesloten. Het park neemt deze maatregelen door de aankomende storm Ciara. “We bereiden ons voor het op ergste.”

De deuren van het dierenopvangcentrum De Zonnegloed blijven op zondag 9 februari gesloten. “Met de dreigende voorspellingen rond de aankomende storm op zondagnamiddag laten we niets aan het toeval over. We bereiden ons voor op het ergste”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Ons domein zal dus gesloten zijn voor bezoekers op 9 februari. Dit doen we om de veiligheid voor onze dieren en mensen te garanderen. We hopen dat niemand met deze voorjaarsstorm schade zal hebben!”