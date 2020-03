De Zonnegloed sluit tijdelijk de deuren door het coronavirus Laurie Bailliu

13 maart 2020

14u47 7 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed moet tijdelijk de deuren sluiten. Het dierenpark roept tegelijk op om geld of eten te doneren. “Geen inkomen is geen Zonnegloed”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

“Met pijn in het hart zullen we de deuren van De Zonnegloed vanaf vrijdag 13 maart om middernacht tijdelijk sluiten”, laat Ackaert weten. “Voor ons was de beslissing onvermijdelijk, maar niet evident. Het nieuwe seizoen komt eraan en we raken stilaan door onze ‘winterspaarpot’. Daarmee betalen we medische zorgen, medewerkers, voeding voor de dieren,... Geen inkomen betekent geen Zonnegloed. We kunnen enkel blijven bestaan door giften en donaties.”

Oproep

“We zullen alles op alles zetten om onze dieren de beste zorgen te kunnen blijven geven. Mogen wij op uw goed hart rekenen en vragen onze dieren te steunen? Elke euro is welkom. Hopelijk kunnen we over enkele weken op deze onwerkelijke periode terugkijken en zeggen: ‘we hebben het gehaald.’ Dank je wel namens het hele team en namens alle dieren. Men roept op tot solidariteit en wij Vlamingen zijn dat, met elkaar, maar ook met dieren. Bedankt lieve mensen”, meldt Karel.

Alle financiële steun kan overgemaakt worden op rekeningnummer BE58 7390 1329 6879. Fruit en groenten, geen noten, kunnen gedoneerd worden in de zwarte containers aan de inkom. Meer info bij Karel Ackaert via info@dezonnegloed.be, op 057/401856 of www.dezonnegloed.be.