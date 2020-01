De Zonnegloed opent nieuw verblijf om inheemse dieren op te vangen LBR

09 januari 2020

14u40 0 Vleteren Het dierenopvangcentrum in Vleteren heeft ‘Wildlife Hospital De Zonnegloed’ geopend voor de opvang van inheemse dieren. De Zonnegloed begon in 2018 met een reddingsdienst voor gewonde, inheemse dieren. Sinds deze maand worden ze verzorgd in een nieuw, tijdelijk opvanghuisje.

“Naast de permanente opvang van exotische wilde dieren in onze sanctuary willen we ook graag meer betekenen voor inheemse wilde dieren”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Als mensen een ziek of gewond inheems dier aantreffen, kunnen ze dit bij ons binnenbrengen. We geven het dier de eerste zorgen en voeren het dan naar het Vogelopvangcentrum in Oostende. Vanaf deze maand zullen binnengebrachte inheemse dieren tijdelijk in nieuwe verblijven terecht kunnen in onze ‘Wildlife Hospital De Zonnegloed’. Onze technische ploeg heeft vooraan het park een opvanghuisje ingericht”, legt Ackaert uit. “De dieren zullen daar de eerste zorgen toegediend krijgen voor ze naar Oostende verhuizen voor verdere opvolging. Hopelijk kunnen we zo kostbare tijd winnen en het aantal dieren dat terug kan uitgezet worden in de natuur drastisch verhogen.”