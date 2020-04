De Zonnegloed kijkt positief naar de toekomst: “We zijn dankbaar voor alle hulp. Zo hoeven onze dieren niet onder de coronacrisis te lijden” Laurie Bailliu

13 april 2020

15u19 2 Vleteren Geen eierenraap bij de beren in De Zonnegloed van Vleteren met Pasen, wel een ‘druivenraap’. Door de vele acties voor De Zonnegloed, om deze moeilijke verplichte sluitingsperiode te overbruggen, kan het park wat positiever naar de toekomst kijken.



“Het was een mooie lentedag en de beren zijn ondertussen al een tijdje uit hun winterslaap. Ze genoten van het vele fruit dat door iedereen geschonken werd. Na de druivenraap gingen beren Mimi en Berros gezellig plonzen in hun zwemvijver. Lichtbruine beer Uli ging liever wat in het zonnetje liggen”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert uit De Zonnegloed. Op hun Facebookpagina werd een filmpje gepost waarin je kan zien dat de beren zich amuseren in hun verblijf. Die beelden kan je hieronder bekijken.

Sinds 13 maart is het park gesloten voor bezoekers door de coronamaatregelen en dat betekent geen inkomsten voor De Zonnegloed. Wekelijks is er voor 1.800 euro aan dierenvoedsel nodig. “Onze dieren lijden er niet onder, dankzij de massale steun van heel mensen. De verzorging gaat door en wekelijks vinden we nog fruit en groenten aan onze poort, waarvoor grote dank”, zegt Karel. Het park had een spaarpotje opgebouwd voor 20 dagen en daar was het park begin april bijna doorheen. Een plan B was er niet. Het plan was het nieuwe seizoen dat voor de deur stond, maar dat viel door de coronacrisis volledig in het water.

Geld in brievenbus

“Wat de laatste weken gebeurd is, had niemand verwacht. Niet in de slechte zin, maar zeker ook niet in de goede zin”, gaat Karel verder. “De dag dat het bericht bij ons binnenliep dat we de deuren moesten sluiten voor ons publiek wegens de COVID-19-maatregelen, dachten wij: ‘Dit wordt het einde van De Zonnegloed’. Waar moeten onze bewoners naartoe als dit te lang gaat duren en onze centen op zijn? Wie zal deze afgedankte getraumatiseerde dieren nog willen opvangen? Wij zaten in zak en as. We hebben dagen en nachten gevochten, gehuild en gezocht naar een oplossing. We waren in onze paniek één belangrijk ding vergeten: onze volgers, onze vrienden ondertussen!”

We kregen mailtjes, telefoontjes, berichten, en overschrijvingen. Mensen stopten zelfs geld los in onze brievenbus. Ongelofelijk Karel Ackaert, verantwoordelijke De Zonnegloed

“Wat wij gezien hebben vanaf het plaatsen van ons eerste bericht ‘Help, de Zonnegloed sluit noodgedwongen de deuren voor bezoekers’ op onze sociale media, tot ons laatste bericht waarin we jullie vertelden dat we op zoek waren naar mobiele koelcellen en vriezers, is ongelooflijk”, aldus Karel. “We kregen mailtjes, telefoontjes, berichten, en overschrijvingen. Mensen stopten zelfs geld los in onze brievenbus. De koelcellen werden enkele uren na onze vraag op ons terrein al geleverd. Wij dachten dat we de kop nooit boven water zouden kunnen houden, maar kregen plots de steun van het mooiste wat ons land te bieden heeft: jullie allemaal.”

Virtueel bezoek

Door de vele acties voor De Zonnegloed, om deze moeilijke periode te overbruggen, kan het park wat positiever naar de toekomst kijken. Op de Facebookpagina kan je een kort virtueel bezoek aan het park brengen. “De voederronde als het ware. Onze dieren eten het voedsel dat jullie voor hen hebben gedoneerd of gekocht, soms eigenhandig aan onze poort gezet. En het blijft heerlijk fris dankzij de koelwagens die we van jullie mogen gebruiken. De Zonnegloed is er nog steeds, door jullie hulp! En we hebben er goede hoop in, dat als jullie aan onze zijde blijven staan, wij dit wel te boven zouden kunnen komen. Wij, de oprichters en medewerkers van De Zonnegloed, en alle dieren sturen jullie een hele grote virtuele knuffel, een overweldigend applaus, een welgemeende handdruk en een enorme merci met een grote strik errond”, zo staat te lezen.

Wie de Zonnegloed wil helpen kan dat via www.dezonnegloed.be/nl/help-mee of door te doneren via het donatienummer BE58 7390 1329 6879.