De Zonnegloed halveert bezoekersaantal na parkeerverbod langs Tweesporenpad Laurie Bailliu

24 september 2020

16u21 0 Vleteren Er komt een permanent parkeerverbod langs en op de bermen langs het Tweesporenpad tussen Kasteelweg en Reningestraat. Dit komt na aanhoudende opmerkingen over het parkeren door bezoekers van De Zonnegloed. Het dierenopvangcentrum houdt momenteel het bezoekersaantal op de helft van wat ze zouden mogen ontvangen om parkeerproblemen te vermijden. “Hopelijk komt er vroeg of laat, liever vroeg natuurlijk, een oplossing dat voor iedereen goed is.”

“In de Milieuraad kwam regelmatig de opmerking over het parkeren langs het Tweesporenpad door bezoekers van de Zonnegloed. Onlangs ontvingen we opnieuw dezelfde opmerking via het algemene mailadres van de gemeente”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Er werden borden geplaatst als tijdelijke maatregelen en die loopt tot eind september. De bedoeling is om dit permanent te maken via een aanvullend verkeersreglement. Het is er gevaarlijk om te parkeren. Het brengt het doorgaand verkeer, landbouw en bussen, in de problemen. Daarnaast is het ook niet onze taak om voor parking in te staan. Het probleem mag niet verlegd worden, maar daar parkeren kan echt niet meer. We staan open voor alternatieven. Misschien dat ze kunnen werken met pendelbussen?”

Zaakvoerder Karel Ackaert van dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren laat weten dat ze nog steeds op zoek zijn naar een oplossing waar ze niemand mee storen. “Nu met de coronamaatregelen mogen we officieel 1.350 bezoekers ontvangen. Wij hebben dat van in het begin op 1.050 gezet voor de veiligheid en de parkeermogelijkheden. Momenteel laten we nu maar 700 bezoekers toe en dit is haalbaar voor onze eigen parking”, zegt Karel Ackaert. “We zijn nog steeds op zoek naar een mooie oplossing waar we niemand mee storen. Die hebben we tot nu toe nog niet en moeten we voorlopig het bezoekersaantal jammer genoeg op de helft houden van wat we zouden mogen ontvangen. Jammer natuurlijk, want zo blijven enkele projecten die we nog wilden opstarten voor de opvang van verwaarloosde dieren achter. Hopelijk komt er vroeg of laat, liever vroeg natuurlijk, een goede oplossing dat voor iedereen goed is. Wij zijn alvast intensief op zoek, maar het is niet gemakkelijk.”