De Zonnegloed blijft gespaard van stormschade: “Alleen Berros heeft winterslaap even onderbroken” LBR

10 februari 2020

17u47 0 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren hield afgelopen zondag de deuren dicht door de storm Ciara. Het park wilde niets aan het toeval overlaten.

“Met de dreigende voorspellingen rond de storm Ciara wilden we geen risico nemen”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. “We sloten het park om de veiligheid van bezoekers en dieren te waarborgen. Er staan veel bomen en grote struiken in De Zonnegloed en door storm konden er takken naar beneden komen. Ook voor het gemakkelijk werken en de veiligheid van onze verzorgers hadden we die beslissing genomen. Alle roofdieren en apen werden uit voorzorg binnen in hun verblijf gebracht. Dit doen we standaard bij elke storm. Deze keer brachten we ook de kleinere roofdieren zoals stokstaartjes, wasberen, neusberen naar binnen.”

Alle losstaande zaken zoals vuilnisbakken en asbakken werden weggenomen en binnen geplaatst. “Je wilt niet hebben dat die zaken in de lucht rondvliegen en tegen een raam terecht komen. Alle poorten werden extra vergrendeld, picknickbanken werd vastgemaakt..”, zegt Karel. “De dieren zelf vonden het allemaal eigenlijk niet zo erg. Als ze binnen gesloten worden, worden ze altijd wat extra verwend door de verzorgers. Alleen Berros, één van onze beren die voelde dat er iets aan het komen was, gedroeg zich toch wel een beetje anders. De beren doen nu hun winterslaap en die heeft Berros even onderbroken. Hij zette hem buiten, voor zijn deuropening, en keek constant in de lucht. Maar toen hij binnenkwam, kroop hij onmiddellijk terug in zijn zelfgemaakte nest. Ondertussen kunnen de meeste dieren alweer kiezen tussen binnen en buiten.”

De schade valt heel goed mee in De Zonnegloed. “We namen natuurlijk ook daarom maatregelen. Er liggen wat afgewaaide takken op de paden. Wat extra opruimwerk voor we dit weekend opengaan, maar dat is ook alles. Echt een meevaller dus voor ons. We hadden ons op erger voorbereid. Hopelijk mag de storm overwaaien en blijft iedereen gespaard van schade.”