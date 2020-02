De Struise Brouwers en restaurant ’t Molenhof behoren tot de beste volgens ratebeer.com Laurie Bailliu

11 februari 2020

18u41 2 Vleteren Het Oude Schooltje van De Struise Brouwers uit Oostvleteren is volgens bierwebsite ratebeer.com de beste in de categorie ‘brewer tap room’. Ook restaurant ’t Molenhof & Bar Oud Postje uit Vleteren prijkt opnieuw tussen de vijf beste bierrestaurants van België voor 2019.

“We vallen een beetje uit de lucht”, geeft Urbain Coutteau van brouwerij De Struise Brouwers toe. “Ik ben wat overdonderd, maar heel tevreden. Waarom we zo in de smaak vallen? Onze simplistische aanpak, denk ik. Op zaterdagnamiddag zetten we de deuren open voor liefhebbers en het is ons team die de bezoekers ontvangt. Wie ons bezoekt, kan dus met de brouwer of smaakanalist een praatje slaan. Mensen appreciëren dat”, meent Urbain. “Maar daarnaast bieden we uiteraard ook kwalitatieve bieren aan. We hebben op zijn minst dertig bieren op vat en met zo’n ruim aanbod kunnen we dus veel smaakpapillen bekoren.”

Bierkaart

Restaurant ’t Molenhof & Bar Oud Postje uit Vleteren behaalt de vierde plaats in de lijst van vijf beste bierrestaurants van België voor 2019. “Het komt als een verrassing, want we waren de bekendmaking uit het oog verloren. Maar uiteraard zijn we vereerd dat we opnieuw worden opgenomen”, glundert Bjorn Baron. “Vorig jaar werden we voor het eerst opgenomen en stonden we ook in de top vijf. Afgelopen jaar hebben we onze bierkaart uitgebreid en we blijven daar aan sleutelen. Bieren die mindere reacties krijgen halen we eruit en vervangen we door een ander bier.”

’t Molenhof ligt tussen drie kleppers van brouwerijen: de Sint-Sixtus brouwerij in Westvleteren, De Struise Brouwers in Oostvleteren en brouwerij Deca in Woesten. “Er zijn heel wat nieuwe biercafés en -restaurants opgedoken en we hadden niet verwacht dat we als restaurant in het kleine Vleteren kans zouden maken op een plaats in de top vijf, maar we staan er dus toch weer in”, besluit Bjorn. “Bier doet het goed de voorbije jaren. Ik had gedacht dat de interesse zou minderen, maar toch niet. Televisieseries als Familie en Thuis hebben ook hun eigen bier. Ik ben geen kijker, maar het valt op dat er massaal op de bierkar wordt gesprongen.”