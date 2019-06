De Lijn schrapt tijdelijke enkele haltes bij afsluiting N8 LBR

14 juni 2019

08u38 0 Vleteren Het N8-kruispunt Poperingestraat-Woestendorp wordt vijf dagen afgesloten voor wegenwerken in de Poperingestraat. De Lijn gaat daarom enkele haltes tijdelijk schrappen of verplaatsen. Hieronder vind je een overzicht.

Naar aanleiding van de wegenwerken in de Poperingestraat moet er een doorsteek gebeuren voor de persleiding om zo aan te sluiten op de inspectieput in de N8 aan het kruispunt Woestendorp met de Poperingestraat. “De werken starten op maandag 17 juni om 7 uur en zullen afgewerkt zijn op vrijdagavond 21 juni om 17 uur. Door deze werken zal er geen verkeer mogelijk zijn op de N8 aan het kruispunt Poperingestraat–Woestendorp. Voetgangers en fietsers kunnen wel passeren”, zegt mobiliteitsambtenaar Leen Maenhout.

De buslijnen Ieper–Veurne volgen de plaatselijke omleidingen. Volgende haltes zullen niet bediend worden: Woesten: Stadion (richting Ieper), Dorp, Elverdingestraat nr. 5 (richting Ieper), Far-West (richting Ieper). Er zijn twee tijdelijke haltes: N8 hoek Kleine Elverdingestraat (richting Ieper) en N8 hoek Steenstraat (richting Veurne–Poperinge). De plaatselijke omleiding naar Woesten richting Oostvleteren verloopt via de Zwartestraat, Klyttestraat en Steenstraat.

Verkeer vanuit Ieper richting Oostvleteren–Veurne zal omgeleid worden in Elverdinge, Poperinge en Westvleteren. Omgekeerd zal het verkeer vanuit Veurne naar Ieper omgeleid worden via Westvleteren, Poperinge en Elverdinge. Het plaatselijk verkeer dat naar Ieper wil rijden, kan dit via de bestaande omleiding langs Tempelstraat, Groenestraat en Omloop-Zuid.