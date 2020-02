Dak koeienstal ingestort door storm LSI

23 februari 2020

13u41

Bron: LSI 1 Vleteren In Woesten (Vleteren) is zondagmiddag door de storm een deel van het dak van een koeienstal ingestort. Een tiental koeien zaten onder panelen en balken maar konden gered worden.

Rukwinden deden een zijgevel, golfplaten van de stal en balken instorten van de boerderij langs de Omloop-Zuid in Woesten. De brandweer snelde ter plaatse om puin te ruimen en een tiental koeien uit hun hachelijke positie te redden. Dat lukte. De dieren kregen een anders plaats in de stal. De brandweerzone Westhoek telde zondagmiddag rond 14u al 40 meldingen van stormschade, voornamelijk in Diksmuide en aan de kust.