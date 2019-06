Daar bij de molen wordt er gepicknickt LBR

04 juni 2019

18u24 0 Vleteren In het kader van ‘Vlaanderen Feest’ wordt er gepicknickt aan de Sceure, nabij de houten windmolen, in Oostvleteren.

Op zaterdag wordt er op zaterdag 29 juni 2019 vanaf 15 uur gepicknickt bij de Sceure langs de Veurnestraat in Oostvleteren. Dit gebeurt in het kader van ‘Vlaanderen Feest!’. “Afspraak aan het blotevoetenpad ‘Tinteltenen’ om 15 uur op de beLeefsite naast het terras van de Sceure. Van daaruit begint onze strooptocht naar eetbare planten onder begeleiding van 2 ervaren natuurgidsen. Om 16.30 uur terug aan de Sceure waar we pannenkoeken bakken met de verzamelde ingrediënten. Ondertussen gaat er een demonstratie beewraps door”, vertelt Maika Deleu van de dienst Toerisme en Cultuur.

“Om 17 uur kan je smullen van je eigen meegebrachte picknick. Wie dat wenst brengt zijn picknickdekentje mee. Voor elke deelnemer is er een gratis pannenkoek en gadget. De deelnemers worden uitgedaagd om zo afvalarm mogelijk te picknicken. Na de picknick wordt de uitslag gemeten, want we wegen het afval. Eigen borden en bestek moet meegenomen worden. Een molenbezoek is doorlopend mogelijk.”

Om 18 uur komt Pieter Boussemaere langs met zijn tien klimaatacties die werken. “Lijkt de klimaatoplossing een ver-van-je-bed show, een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt doen? Dan zijn de tien klimaatacties die werken zeker een opsteker. Einde is voorzien om 19 uur. Alle activiteiten zijn volledig gratis en voordien inschrijven is niet nodig. Aan elke activiteit kan apart deelgenomen worden.” Contact en informatie via dienst Cultuur en Toerisme Vleteren, Veurnestraat 4 in Vleteren, 057/ 40 09 01 of toerisme@vleteren.be.