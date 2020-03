CD&V Vleteren wil geen bypass rond Woesten Laurie Bailliu

23 maart 2020

14u33 0 Vleteren “Nu Iepers burgemeester Emmily Talpe de plannen voor de doortrekking van de A19 terug op tafel legt, wenst CD&V Vleteren duidelijk stelling in te nemen. We willen in geen geval een bypass rond Woesten“, klinkt het bij Christophe Vandeputte in naam van CD&V Vleteren. Een reactie die op weinig begrip kan rekenen van burgemeester Stephan Mourisse.

“De aanpassingswerken aan de N8 en de doortrekking van de A19 zien wij als twee aparte dossiers. Wij zeggen ja tegen aanpassingswerken aan de N8, maar hadden liever volwaardige rijstroken gezien in de plannen en géén groene zone. Zo kan er alternerend ingehaald worden. Op vraag van CD&V Vleteren werden vrijliggende, veilige fietspaden in de plannen opgenomen”, zegt gewezen gemeenteraadslid Christophe Vandeputte in naam van CD&V Vleteren. “Wat de doortrekking van de A19 betreft, kunnen wij duidelijk zijn. Als mevrouw Talpe vindt dat er ‘belastingsgeld’ op overschot is om nog maar eens dure studies en onderzoeken te doen en om eventueel de A19 door te trekken van Ieper tot de kust, dan moet ze dit maar doen. Maar onder geen beding: een bypass rond Woesten en geen centimeter op Vleterse grond”, klinkt het bij Vandeputte.

Haalbare realisaties

“CD&V Vleteren laat terug iets van zich horen. Ik wist niet eens dat ze nog bestonden. Hun rentree is niet echt gelukt. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik hun kritiek las”, reageert Stephan Mourisse (LVP), burgemeester van Vleteren. “Zijn ze eigenlijk niet beschaamd? Jarenlang stond de gemeente Vleteren alleen in dit dossier en heeft het bloed, zweet en tranen gekost om de bypassen af te wenden. Gelukkig had LVP de absolute meerderheid en moesten we geen rekening houden met de CD&V Vleteren die het initiatief van hun grote baas, de heer Leterme, een grote bypass rond Brielen, Elverdinge en Woesten onvoorwaardelijk steunden, ja moesten steunen. We hebben met handen en voeten proberen uit te leggen dat een bypass een halve oplossing was en geen oplossing gaf voor Oostvleteren. Een halve oplossing is geen oplossing. De heer Leterme is van de aardbol verdwenen, de CD&V Vleteren ook en het dossier van de bypassen is definitief begraven. Gelukkig maar.”

“Jaar en dag heb ik als burgemeester proberen duidelijk te maken dat van de N8 geen autosnelweg mocht gemaakt worden. De N8 dient daar niet voor, maar dat de N8 een heel belangrijke weg is die dringend diende aangepakt te worden naar verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid. En de baan is compleet versleten. Eindelijk zal er nu werk van gemaakt worden, de plannen liggen klaar, Agenschap Wegen & Verkeer (AWV) mag van mij morgen starten met de werken. We hebben genoeg tijd verloren door CD&V Vleteren. Waren de werken 10 jaar geleden gebeurd, hadden we al die ongelukken met dodelijke afloop niet gehad. Shame on you CD&V Vleteren”, zegt burgemeester Mourisse.

Middenberm

“Zijn de plannen perfect? Nee, ik had liever ook geen middenberm, maar het was een voorwaarde opgelegd door AWV. Ofwel een middenberm, ofwel alle zijstraten tussen Oostvleteren en Woesten afsluiten voor alle verkeer. Dan is de keuze vlug gemaakt. CD&V komt af met het feit dat het dossier N8 niets te zien heeft met het dossier A19. Ik zeg dit al jaar en dag. Kan CD&V Vleteren echt niet met iets origineels afkomen? Het dossier A19 heeft te maken met een deftige verbinding tussen Veurne en Ieper. Het dossier N8 heeft enkel te maken met het aanpakken van de N8 naar verkeersveiligheid, fietsvriendelijkheid en aanpakken traag verkeer. Het dossier N8 krijgt eindelijk concrete vorm, en daar zal niemand, ook niet CD&V nog stokken in de wielen steken. Ook niet de mensen die nog altijd dromen van de doortrekking van de A19. Natuurlijk is de doortrekking van de A19 de enige oplossing om een deftige verbinding te hebben tussen Veurne en Ieper, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat het bij een droom zal blijven. Daarom concentreer ik me verder wat op heden haalbaar is, het realiseren van de N8, en dit volgens de definitieve plannen welke nu op tafel liggen.”