Café In de Vrede serveert opnieuw trappistenbier na vrijwillige sluiting Laurie Bailliu

13 augustus 2020

17u19 0 Vleteren Café In de Vrede in Westvleteren is weer open na een sluiting van tien dagen. De veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden, waarop de uitbaters zelf besloten de zaak te sluiten. Tijdens de sluiting hebben ze aanpassingen doorgevoerd zodat er weer zonder problemen trappistenbier kan gedronken worden.

De uitbaters van café In de Vrede, naast de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren, besloten hun zaak tien dagen te sluiten. Het is het enige café waar je de trappist van Westvleteren kunt drinken. “We konden de veiligheid van onze klanten en ons personeel niet meer garanderen. Samen met de burgemeester van Vleteren en de politie hebben we besloten de zaak tijdelijk te sluiten”, zegt Guy Depoorter. Samen met Philip De Backer baat hij In de Vrede uit.

Tijdens de sluiting werd de zaak heringericht. “Nu is er binnen plaats voor tweehonderd mensen en buiten ook. Daarvoor konden er 274 mensen binnen zitten en 250 mensen buiten. Voor de veiligheid hebben we ook eenrichtingsverkeer ingevoerd. Voor de vrijwillige sluiting kon er wel voldoende afstand gehouden worden, maar we merkten dat mensen onze maatregelen niet altijd volgden. Ze hielden geen afstand en verplaatsten tafels en stoelen.”

Op de tweede dag na de heropening stromen de mensen al toe om een Westvleteren te proeven. Wie aankomt, moet zich eerst registeren voor hij het café binnen mag. “We hebben nu weer controle en mensen volgen onze maatregelen. Ze weten natuurlijk ook wat ervan afhangt”, knipoogt de uitbater. “We hadden de sluiting ook al wel zien aankomen. Vleteren kleurde donkerrood en we wilden de veiligheid naar onze klanten toe garanderen. Tijdens de sluiting werd ons personeel getest op corona en alle resultaten waren negatief.”

Bij In de Vrede denken ze klaar te zijn voor het weekend. “Als alles volzet is? Dan weigeren we mensen. Dat is niet leuk, maar het is nu eenmaal niet anders.”