Burgemeester van ‘donkerrood’ Vleteren: “We zijn toch geen broeihaard met 2 coronabesmettingen?” Laurie Bailliu

31 juli 2020

15u09 0 Vleteren De kleine gemeente Vleteren telt momenteel twee coronabesmettingen. “Nog één erbij en dan moeten we zogezegd, volgens de gehanteerde herberekening van de coronacijfers, dezelfde draconische maatregelen nemen als Antwerpen”, zegt burgemeester Stephan Mourisse schamper. “Voor alle duidelijkheid: Vleteren is géén broeihaard voor corona.”

“De gemeente Vleteren heeft sinds het begin van de coronacrisis bijzonder goed standgehouden wat betreft het aantal besmettingen. In de periode tot na de lockdown gaat het in totaal om vier mensen met corona. We zaten zo bij de top van Vlaanderen en na de lockdown was er geen enkele besmetting meer”, vertelt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Op 30 juli werd bekend gemaakt dat er in Vleteren twee besmettingen met het coronavirus zijn. “Mocht Vleteren een populatie hebben van 100.000 inwoners, dan zouden we meer dan 50 besmettingen hebben. Dat maakt dat Vleteren volgens de statistieken in de op één na hoogste categorie zou zitten. Maar er zijn 3.791 inwoners en twee besmettingen: dat betekent 0,05% van de bevolking”, reageert burgemeester Mourisse verontwaardigd.

Toeristen haken af, inwoners beginnen te vrezen voor hun gezondheid. Vleteren wordt in een compleet verkeerd en negatief daglicht gesteld Stephan Mourisse (LVP), burgemeester van Vleteren

“Een herberekening waar niemand de logica van inziet, leidt ertoe dat Vleteren donkerrood kleurt, als enige in de Westhoek en met een trieste ‘toptien’-plaats in West-Vlaanderen. De gevolgen laten zich voelen: toeristen haken af, inwoners beginnen te vrezen voor hun gezondheid. Vleteren wordt zo in een compleet verkeerd en negatief daglicht gesteld”, zegt Mourisse.

“Het gemeentebestuur doet er, samen met zijn inwoners, nochtans alles aan om het virus buiten te houden. Elke Vleternaar heeft de voorbije maanden een enorme discipline aan de dag gelegd om alle regels en maatregelen te respecteren en plichtbewust toe te passen, in de eigen leef- en werksituatie, in de winkels, in de horeca. Het feit dat we in een rustige open landelijke gemeente wonen, waar elke inwoner gemiddeld over één hectare beschikt, is hierin uiteraard ook een voordeel gebleken. Maar juist die landelijkheid en het kleine inwonersaantal maken nu dat we er door de toepassing van de statistieken slecht uitkomen. Nog één besmetting bij en dan moeten we, volgens de gehanteerde herberekening van de cijfers, dezelfde draconische maatregelen nemen als Antwerpen. De werkelijkheid is gelukkig dat Vleteren een gezonde gemeente is. Al is elke besmetting er één te veel en we moeten er alles aan doen om dit virus in te dijken.”

Geen kermissen

“Zo werd onder meer beslist om tot eind september geen enkel (groot) evenement meer te laten doorgaan, helaas ook niet de kermissen in Oost- en Westvleteren in september. Doodjammer, opnieuw ten koste van het zo belangrijke verenigingsleven en het sociaal contact, maar we nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van ieders gezondheid. Onze hogere overheden mogen zelf dringend eens wat meer verantwoordelijkheidszin en eenduidigheid aan de dag leggen, naar het voorbeeld van onze buurlanden. Met negen bevoegde ministers zou dit toch moeten lukken”, vindt burgemeester Mourisse.