Burgemeester Mourisse is kritiek van CD&V Vleteren beu: “Moei u niet met de gemeentepolitiek” Laurie Bailliu

09 juni 2020

17u41 0 Vleteren Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) is niet te spreken over de kritiek van CD&V Vleteren. “Bij de vorige verkiezingen lieten ze de gemeente in de steek. Waar halen ze nu de pretentie om zich wat te gaan moeien met de gemeentepolitiek?” CD&V Vleteren liet in maart al van zich horen over de eventuele komst van een bypass rond Woesten. Ook nu laat de partij van zich horen op vlak van de komst van een bufferbekken, de N8, het maaibeheer, de gemeentebelasting,...

In de huidige gemeenteraad zetelen de partij LVP van burgemeester Stephan Mourisse en oppositiepartij Vleteren Actief, CD&V Vleteren niet. In maart liet CD&V Vleteren weten dat het geen bypass rond Woesten wil. Ook nu uit de partij kritiek nadat de komst van een bufferbekken in Vleteren werd besproken in de gemeenteraad van mei. “Enkele jaren geleden werd die vraag door toenmalig CD&V-raadslid Dirk Pillaert gesteld, wat door LVP op hoongelach onthaald werd”, zegt CD&V Vleteren. Volgens de partij werd enkele maanden geleden, op vraag van CD&V Vleteren, in de gemeenteraad een vraag gesteld over de gemeentebelasting voor alleenstaanden en gezinnen.

Bufferbekken

“Het is toch bizar dat een zogezegde politiek partij in Vleteren, die niets te zien heeft met het beleid in Vleteren, hier nu plots uit het niets gaat dicteren. Zo kan iedereen beleid voeren zonder aan het beleid te zijn. De partij heeft niet meegedaan aan de verkiezingen, laat staan dat ze mee het beleid bepalen”, reageert burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Iedereen weet dat we al jaar en dag aan het kijken zijn voor een bufferbekken. Jaren geleden was het meer een bufferbekken om de overstromingen tegen te gaan. We hebben daar toen niet verder aan gewerkt omdat er in Poperinge grote werken gebeurd zijn, waardoor het probleem van overstromingen in Vleteren opgelost was. Maar het bufferbekken voor de droogte, daar kent iedereen de noodzaak van en daar is nooit discussie over geweest. Probleem is alleen een geschikte locatie te vinden en de medewerking te krijgen van Vlaamse Milieumaatschappij.”

Burgemeester Mourisse is de kritiek van CD&V Vleteren dan ook beu. “Waar halen ze nu de pretentie om zich wat te gaan moeien met de gemeentepolitiek. Tijdens de vorige verkiezingen hebben ze de gemeente in de steek gelaten. We gaan verder met Vleteren Actief, allemaal mensen die veel positiever staan tegenover de gemeente”, besluit burgemeester Mourisse.