Budget lijkschouwingen bij dieren: "Belangrijke stap in de strijd tegen dierenmishandeling"

09 december 2019

17u26 0 Vleteren Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) trekt extra budget uit voor lijkschouwingen op dieren die in verdachte omstandigheden overlijden. Een beslissing waar ze bij dierenopvangcentrum vzw De Zonnegloed in Vleteren heel tevreden over zijn.

Dierenopvangcentrum vzw De Zonnegloed in Vleteren, een opvangcentrum voor wilde dieren, is erg tevreden met de beslissing van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om geld vrij te maken voor lijkschouwingen op dieren die in verdachte omstandigheden om het leven kwamen. “Wij kunnen daar alleen maar blij mee zijn. Als opvangcentrum staan wij in voor het herstel van wilde dieren die mishandeld werden. Meestal is dit door verwaarlozing of een totaal onaangepaste huisvesting. Soms worden dieren ook opzettelijk verwond of vergiftigd”, reageert Karel Ackaert, verantwoordelijke De Zonnegloed.

Bij De Zonnegloed krijgen wilde, verwaarloosde, dieren de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer ‘dier’ kunnen zijn, bij voorkeur in groep bij soortgenoten. Maandelijks ontvangt het dierenopvangcentrum dieren die in De Zonnegloed een tweede leven krijgen. “Ons team staat steeds klaar om dieren op te vangen. Maar het is zoveel belangrijker om de toevloed aan dieren te stoppen. Dankzij het budget voor lijkschouwingen zullen minder gevallen van dierenmishandeling ongestraft blijven. Dit heeft ongetwijfeld een ontradend effect op al wie dieren mishandelt.”