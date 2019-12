Brunellirun schenkt 4.000 euro aan Kom op tegen Kanker LBR

12 december 2019

16u16 1 Vleteren De derde Brunellirun werd ondanks het mindere weer toch een succes. De organisatoren hebben vierduizend euro ingezameld voor Kom op tegen Kanker.

De Brunellirun Vleteren werd eind september georganiseerd, in mindere weersomstandigheden. “We organiseerden dit evenement ten voordele van Kom op tegen Kanker en ter nagedachtenis van Hans Bruneel, een goede vriend van ons”, vertellen organisatoren Ellen Masschelein, Sabine Derck, Xavier Vanhee, Luc Derdaele en Rudi Doom. “We mochten voor onze derde editie 124 lopers en 183 wandelaars verwelkomen. De opkomst van de wandelaars was heel wat minder dit jaar, maar dat had veel te maken met het weer. We willen graag onze sponsors , vrijwilligers en aanwezigen bedanken, want dankzij hun steun konden we vierduizend euro schenken aan Kom op tegen Kanker. Een vierde editie zal plaatsvinden op zondag 30 augustus 2020 in de Sceure in Oostvleteren.” Volg Brunellirun Vleteren op Facebook om op de hoogte te blijven.