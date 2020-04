Brouwerij Deca helpt het tekort aan ontsmettingsalcohol opvangen Laurie Bailliu

06 april 2020

14u03 3 Vleteren Ook Brouwerij Deca uit Woesten wil haar steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus. Zaakvoerders Nicolas Christiaens en Katrien Sampers schenken hiervoor 6.000 liter bier aan een stokerij uit Pepingen die er ontsmettingsalcohol van zal maken.

Brouwerij Deca uit Woesten schenkt 6.000 liter bier met een hoog alcoholgehalte aan de ambachtelijke, warme stokerij Ground Control Gin uit Pepingen om er ontsmettingsalcohol van te kunnen maken. Het platform Eerstelijnszorg zorgt voor de verdeling van de ontsmettingsalcohol naar onder meer woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, artsen.

Ontsmettingsmiddelen

“Uit de 6.000 liter bier zal ongeveer een 200-tal liter ontsmettingsalcohol worden gemaakt. Het bier dat we wegschenken voldoet, door een externe oorzaak, niet aan onze gewenste kwaliteitsnorm ‘smaak’. Voor ons is het dan ook evident om het bier niet op de markt te brengen”, zeggen Nicolas Christiaens en Katrien Sampers, zaakvoerder Brouwerij Deca uit Vleteren.

“We schenken het bier aan de ambachtelijke, warme stokerij Ground Control Gin uit Pepingen. Deze stokerij maakt uit onder meer bier ontsmettingsalcohol van meer dan 80% alcohol, perfect geschikt als ontsmettingsmiddel. Door de coronacrisis is er een grote nood aan ontsmettingsmiddelen. Het ter beschikking hebben van voldoende ontsmettingsmiddelen is een belangrijke stap om het coronavirus te bestrijden. Als we hiertoe ons steentje kunnen bijdragen, waarom niet.”