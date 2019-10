Brandweer redt koe uit diepe gracht LSI

02 oktober 2019

16u18

Bron: LSI 0 Vleteren In de Kruisboomstraat in Westvleteren heeft de brandweer woensdagmiddag een koe uit een gracht gered.

Het dier was vanuit een weide enkele meters lager in de gracht beland en raakte op eigen kracht niet meer uit het water. Het dierenredteam van de brandweer Westhoek snelde ter plaatse. De koe werd via de gracht naar een brugje geleid. Daar kon de brandweer het dier met riemen aan een kraanarm omhoog hijsen en weer op het droge in de weide laten landen.