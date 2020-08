Bibliotheek Vleteren dicht tot 15 augustus Laurie Bailliu

07 augustus 2020

De bibliotheek in Oostvleteren sluit de deuren tot en met 15 augustus voor haar jaarlijks verlof. Voor de bibliotheek in Woesten is de heropening gepland vanaf 19 augustus, hier is geen jaarlijkse sluiting meer voorzien.