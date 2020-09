Bezoek recyclagepark Vleteren enkel nog op afspraak Laurie Bailliu

14 september 2020

16u05 0 Vleteren Op een aantal recyclageparken heeft de IVVO na de heropening op 7 april een reservatiesysteem geïnstalleerd. Ook voor het recyclagepark in Vleteren wordt het reservatiesysteem ingevoerd. Een recyclageparkbezoek kan vanaf 3 november enkel nog na afspraak.

Wie naar het recyclagepark wil, kan dat vanaf 3 november enkel nog door vooraf te reserveren. Een afspraak maken kan online via het reservatiesysteem van IVVO op hun website en via de knop ‘reservatie recyclagepark’. Telefonisch kan men ook een afspraak vastleggen via de IVVO klantendienst (057/21.41.60). De klantendienst is elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur. Aan de ingangszuil op het recyclagepark wordt uw reservatie automatisch gecontroleerd. Geen reservatie betekent geen parkbezoek. Het maken van een reservatie voor een parkbezoek, is mogelijk 1 week op voorhand tot dezelfde dag 15 minuten op voorhand. Het is mogelijk om meerdere reservaties per dag of week te hebben, zo kan iedereen die uitzonderlijk wat meer afval wenst aan te brengen dit opeenvolgend doen.