Bestuurster knalt tegen boom en belandt in weide na uitwijkmanoeuvre voor haas AHK

27 september 2019

Op de N8 in Woesten is vrijdagmorgen omstreeks 7.30 uur een bestuurster gewond geraakt. De vrouw reed in de richting van Ieper toen ze plots van de weg raakte. Ze botste tegen een boom en kwam uiteindelijk in het weiland naast de weg terecht. “Ze zei dat ze was uitgeweken voor een haas”, vertelt een buurtbewoner. De vrouw werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval kon het verkeer tijdens de ochtendspits maar moeilijk passeren op de N8