Bank Landelijk Gilde zoekt plek in Vleteren LBR

29 juni 2019

09u09 0 Vleteren De Landelijke Gilde Vleteren deed een oproep om deel te nemen aan de stemming om de Landelijke Gilde bank een plekje te geven. De bank wordt officieel ‘ingezeten’ op zondagavond 14 juli tijdens de gezinsfietstocht.

Drie locaties werden voorgesteld om de Landelijke Gilde Bank te plaatsen. In de Groenestraat 8 in Woesten aan de hoeve van Filip en Krista Carton – Metsu en bij de hoeve van Jo en Regine Kestier-Morlion in Westvleteren. De laatste locatie was bij de molen in Oostvleteren. De overtuigende winnaar met 96 stemmen was de hoeve van Filip en Krista Carton-Mahieu. De bank wordt geplaatst in de Groenestraat bij het bord van ’t Veur-ende ‘Van Biet tot Suiker’ en het kapelletje dat daar werd gebouwd na de oorlog 40-45 door de familie Emiel Catteeu, toen landbouwer op dit bedrijf, uit dankbaarheid voor de thuiskomst van zoon Andre Catteeu van de oorlog als krijgsgevangene. Emiel Catteeu was de grootvader van Frans Catteeu uit Westvleteren.

De bank wordt officieel ‘ingezeten’ op zondagavond 14 juli tijdens de gezinsfietstocht. Deze start om 18 uur in Westvleteren bij het bedrijf van NV Deroo Landbouwmachines in de Koekuitstraat 3 in Westvleteren. Een halte is voorzien voor een kort officieel moment met drink. Graag inschrijven tegen vrijdag 12 juli bij Michel Mazereel via 0474 06 99 86 of michel.mazereel@gmail.com. Inschrijven kan ook via Dirk Van Hee (0476 59 07 28 en vanhee.recour@belgacom.net) of José Veryser (0494 66 75 64 of joseveryser@hotmail.be).