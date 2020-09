Axelle Steenkiste is nieuwe gemeentefotograaf voor Vleteren Laurie Bailliu

24 september 2020

15u54 0 Vleteren Axelle Steenkiste uit Woesten won de wedstrijd ‘gemeentefotograaf van Vleteren’ en gaat gedurende twee jaar aan de slag als gemeentefotograaf.

Het gemeentebestuur van Vleteren schreef een wedstrijd fotografie uit voor alle Vleternaars vanaf 18 jaar. De winnaar mag zich twee jaar lang ‘gemeentefotograaf van Vleteren’ noemen. Tussen 1 mei en 30 juni konden de Vleterse inwoners hun mooiste beelden (max. 5 per deelnemer) ingestuurd worden. “De wedstrijd kon rekenen op heel wat aandacht. Het waren allemaal goede inschrijvingen en anoniem werd de winnaar gekozen”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

“Behalve de aandacht, eer en tal van interessante foto-opdrachten krijgt de winnaar een vrijwilligersvergoeding per opdracht. We wilden via deze wedstrijd Vleterse fotografen de kans geven om hun mooiste foto’s van Vleteren te delen met het publiek. We zoeken beelden van bezienswaardigheden of verscholen plekjes, kortom de pareltjes van Vleteren.” Winnares van de wedstrijd werd Axelle Vansteenkiste uit Woesten en zij kijkt er alvast naar uit om op pad te gaan. “Alle ingestuurde foto’s werden in een tentoonstelling gegoten en kan je nog tot het eind van deze maand ontdekken in de bibliotheek in Woesten.”