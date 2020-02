Automobilist verliest controle over stuur en knalt tegen garage VHS

02 februari 2020

17u04 2 Vleteren In Woesten is zondag een ongeval gebeurd. Niels B. botste met zijn Volkswagen Golf tegen een garage, waardoor die deels instortte.

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur in de Klyttestraat. Niels B. uit Woesten was nog maar net vertrokken na een bezoekje bij een vriend toen hij 150 meter verder van de weg afweek en rechts tegen een garage botste. Snel reed hij niet, gedronken had hij ook niet. “Ik snap nog altijd niet hoe dit is kunnen gebeuren”, stamelde de jongeman. Hij bleef ongedeerd, maar de schade aan zijn Volkswagen Golf en aan de garage is wel aanzienlijk. Een deel van de betonnen muur sneuvelde, het dak verzakte en de automatische poort is naar de vaantjes. De brandweer kwam ter plaatse om de garage te stutten.