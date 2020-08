Auto brandt uit op oprit woning in Woesten LSI

28 augustus 2020

10u08

Bron: LSI 8 Vleteren Op de oprit van een woning op Groenerf in Woesten is donderdagnacht een auto uitgebrand.

Rond 1.45 uur liep bij de hulpdiensten een melding binnen van iemand die op de Veurnseweg (N8) vlammen had gezien. Dat bleek niet helemaal te kloppen, want de brand situeerde zich op Groenerf, een wijk die vlak bij de N8 ligt. Op de oprit van een woning had een Mercedes C200 vuur gevat. De brandweer kon de vlammen snel blussen. Ook een hek en een deel van een haag raakten beschadigd. De auto moest getakeld worden.