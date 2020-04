Al meer dan 6.000 euro ingezameld voor dierenopvangcentrum De Zonnegloed Bart Boterman

06 april 2020

14u12 0 Vleteren De noodkreet van dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren is niet in dovemansoren gevallen: Johny Vercamer en Sabine Sanders uit Gistel startten een inzamelactie op, die inmiddels meer dan 6.000 euro opleverde. De spaarpot van het dierenopvangcentrum was bijna leeg omdat bezoekers niet meer worden toegelaten door de coronamaatregelen. “Het is mooi om te zien hoe mensen toch nog solidair zijn met dieren”, zegt Johny Vercamer.

De Zonnegloed in Oostvleteren is een vzw die toevlucht biedt voor verlaten en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. Het park biedt momenteel onderdak aan 350 dieren van ongeveer 120 soorten. Sinds 13 maart is het park gesloten voor bezoekers en dat betekent geen inkomsten. Wekelijks is er echter 1.800 euro aan voedsel nodig. Omdat De Zonnegloed niet op subsidies kan rekenen, komt de werking drastisch in gevaar en dreigden de dieren de dupe te worden. Een noodkreet in onze krant heeft echter heel wat losgemaakt bij de bevolking. Zo kreeg het dierenopvangcentrum al heel wat donaties op hun bankrekening binnen. En ook dierenliefhebbers Johny Vercamer en Sabine Sanders zijn een inzamelactie gestart op Facebook.

“Toen we de noodkreet van De Zonnegloed hoorden, hebben we niet getwijfeld om opnieuw een inzamelactie te houden. We wisten niet op hoeveel we zouden stranden, maar het was het proberen waard. Onze vorige inzamelactie voor het redden van Pepper, de kat die zwaar verbrand raakte, was immers een succes”, vertelt initiatiefnemer Johny Vercamer. De actie voor De Zonnegloed is zo’n week geleden op poten gezet. “En elke dag kwam er zo'n 1.000 euro bij. Intussen staat de teller al op meer dan 6.000 euro, verspreid over 216 donaties. Sommige weldoeners storten meer dan 100 euro. Het is straf en mooi om te zien hoe mensen zich toch nog solidair opstellen tegenover dieren, terwijl het financieel moeilijke tijden zijn", gaat Johny verder.

Actie loopt nog door

Intussen heeft hij telefonisch contact gehad met De Zonnegloed om al een deel van het bedrag over te schrijven. “Uiteraard waren de mensen van De Zonnegloed ongelofelijk blij met deze steun. Facebook moet het geld wel nog vrijgeven, dus kan het nog enkele dagen duren. In elk geval laten we de actie nog een tijdje doorlopen. Het ziet er niet naar uit dat de maatregelen snel weer opgeheven zullen worden. De dieren kunnen alle steun gebruiken", besluit Johny Vercamer. Doneren kan nog steeds via deze link.