Aanhangwagen tractor gekanteld na uitwijkmanoeuvre LSI

02 december 2019

16u30

Bron: LSI 0 Vleteren Op een smalle weg in Woesten is maandagmiddag de aanhangwagen van een tractor gekanteld na een uitwijkmanoeuvre.

Het ongeval gebeurde in de Zwartestraat, een smalle weg tussen de Steenstraat en de Veurnseweg (N8). Een tractor met aanhangwagen moest er uitwijken voor een tegenligger. Daardoor kantelde de aanhangwagen op zijn zijkant en trok de tractor mee. De tractor bleef rechtop staan, maar kwam half in de gracht terecht, waardoor de achterwielen van de grond kwamen. De Zwartestraat was een tijdje afgesloten.