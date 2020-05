42.000 man voor 6.000 bakken: online verkoop Westvleteren draait in de soep Christophe Maertens

15 mei 2020

18u38 8 Vleteren Ongezien: 42.000 mensen hebben donderdagavond geprobeerd online trappistenbier van Westvleteren te bestellen. De monniken van de Sint-Sixtusabdij boden echter maar 6.000 kratten aan. Heel wat bierliefhebbers bleven dan ook tot laat in de nacht aan hun computerscherm plakken in de hoop ’s werelds beste bier te kunnen bestellen. Tevergeefs, want het verkoopsysteem van de broeders crashte door de online stormloop. “We bieden onze verontschuldigingen aan en bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.”

Door de lockdown was er al weken geen trappistenbier meer verkocht aan de poort van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren. Maar donderdagavond hernamen de monniken de verkoop van hun bieren. Ze boden zesduizend kratten aan. “Omdat het al zo lang geleden was dat mensen nog eens bier konden afhalen, konden de liefhebbers van Trappist Westvleteren tijdelijk drie kratten kopen in plaats van de gebruikelijke twee. Wie wou, kon dus een krat van elk van de drie trappist-bieren - Westvleteren 8, Westvleteren 12 en Westvleteren Blond - in één keer kopen. Van hetzelfde bier kon je maximaal twee kratten kopen ”, legt de woordvoerder van de paters uit.

Slimme wachtkamer

Het is geen geheim dat het gerstenat uit de Westhoek een gegeerd goedje is, het is dan ook al een paar keer uitgeroepen tot beste bier van de wereld. “Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven het bier te kunnen kopen, hebben de monniken in hun webshop een ‘slimme’ wachtkamer laten inbouwen”, gaat de woordvoerder verder. “Hierdoor krijgen klanten die nog nooit of al lang geleden een bestelling geplaatst hebben, voorrang op particulieren die recenter een krat besteld hebben. Klanten moeten zich eerst registeren en een profiel aanmaken. Wie inlogt, komt in de wachtkamer terecht.”

Nadat het systeem gecrasht was, hebben we het opnieuw opgestart, maar mensen bleven op hun honger zitten. Zelfs nadat alles al verkocht was Woordvoerder monniken Sint-Sixtusabdij

Maar donderdagavond liep het fout met die slimme wachtkamer, en hoe. “Normaal verkopen we 1.750 bakken en dan staan er 3.000 tot 4.000 mensen in de wachtkamer. Soms loopt dat eens op tot 5.000. Nu hadden we 6.000 bakken in de aanbieding en waren er 42.000 kandidaat-kopers, waarvan er uiteindelijk ‘maar’ 11.000 in de wachtkamer zijn geraakt.” Het digitale verkoopsysteem van de broeders kon die stormloop niet aan en crashte. “We hebben het systeem opnieuw opgestart, maar mensen bleven op hun honger zitten. Zelfs nadat alles al verkocht was. De monniken hadden nooit kunnen inschatten dat zoveel mensen hun bier zouden willen bestellen, dit is ongezien.”

Biertelefoon

De broeders zullen nu bekijken hoe ze dit in de toekomst kunnen vermijden en verontschuldigen zich aan de bierliefhebbers die na uren wachten moesten vaststellen dat ze donderdagavond geen trappist zouden krijgen. De productie verhogen, gaan de monniken echter niet doen. “Het verkoopsysteem met de wachtkamer was op poten gezet om malafide aankopers te slim af te zijn”, verduidelijkt de woordvoerder. “Inbellen via de biertelefoon, zoals het vroeger gebeurde, was niet meer werkbaar. Sommige mensen hadden een systeem ontwikkeld waardoor ze meer konden bestellen. Sinds het invoeren van de slimme wachtkamer hebben al veel meer verschillende mensen een krat kunnen kopen.”

Maatregelen voor ophaling

Maandelijks zijn er twee verkoopmomenten. De gelukkigen die in deze coronatijden een bestelling konden plaatsen, moeten hun kratten afhalen in het verkoopcentrum van de abdij. “Ze moeten wel rekening houden met een aantal veiligheidsregels in het belang van de gezondheid van zowel medewerkers als klanten. Zo mogen ze hun wagen niet verlaten, terwijl ze in de wachtrij staan. De afstandsregels moeten gerespecteerd worden en alle betalingen gebeuren elektronisch.” Daarnaast is het voorlopig nog altijd niet mogelijk om iets te consumeren in OC In de Vrede. Het abdijwinkeltje in het ontmoetingscentrum is wel toegankelijk. Meer info op www.trappistwestvleteren.be