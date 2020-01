3653 inwoners in gemeente Vleteren LBR

24 januari 2020

17u34 0 Vleteren De nieuwe bevolkingscijfers voor de gemeente Vleteren zijn bekend. Op 31 december 2019 woonden er 3653 mensen in Vleteren. Dat zijn er 37 minder in vergelijking met vorig jaar.

In de gemeente Vleteren werden in 2019 37 kinderen geboren. Er waren 31 overlijdens. In Vleteren bestond de bevolking op 31 december 2018 uit 1883 mannen en 1807 vrouwen. In totaal 3690 inwoners. Op 31 december 2019 bestond de bevolking uit 1863 mannen en 1790 vrouwen. In totaal 3653 inwoners.

Oostvleteren telde in 2018 1235 inwoners, in 2019 waren dat er 1198. Het bevolkingsaantal in Westvleteren is 1156 en dat is één inwoner minder in vergelijking met 2018. In Woesten is er één inwoner bijgekomen en daarmee telt Woesten 1299 inwoners in 2019.