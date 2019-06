30 (lokale) ambachtelijke brouwerijen, bierkeuken en duizenden bierliefhebbers op Vleteren Craft Beer Festival LBR

14 juni 2019

08u36 3 Vleteren Meer dan 30 ambachtelijke brouwerijen presenteren hun topbieren op de tweede editie van het Vleteren Craft Beer Festival (VCBF)op de ‘Sceure’-site. Ongeveer 1.600 tickets gingen al de deur uit voor het bierfestival op zaterdag 6 en zondag 7 juli.

De kleine West-Vlaamse gemeente ‘Vleteren’ telt maar liefst drie brouwerijen: de legendarische Sint-Sixtus brouwerij in Westvleteren, de befaamde De Struise Brouwers in Oostvleteren en Brouwerij Deca in Woesten. Goed voor maar liefst één brouwerij per deelgemeente en 1.000 inwoners. De tweede editie van het Vleteren Craft Beer Festival (VCBF) vindt plaats op de “Sceure”-site op zaterdag 6 en zondag 7 juli. Met dit festival willen de organisatoren de aandacht vestigen op de uitzonderlijke kwaliteiten van echt ambachtelijk gebrouwen bieren.

De eerste editie van VCBF was een schot in de roos met maar liefst 3.000 bezoekers. “Voor onze tweede editie hebben we gekozen om een aantal zaken anders aan te pakken. Er waren even geruchten dat we het festival niet in orde zouden krijgen, maar dat is zeker niet waar. In de aanloop van het festival is een grote partner, de Struise Brouwers, wat naar de achtergrond moeten verdwijnen. Bij hen is het heel druk en de combinatie verliep niet zo vlot”, vertelt Bjorn Baron van het organiserende bierproeversvereniging The Beer Pilgrims Vleteren.

Sint-Sixtusabdij West-Vleteren

“De import van de internationale bieren ging niet zo eenvoudig en daarom hebben we ook even de invulling van ons festival onder de loep genomen. Deze editie willen we alle West-Vlaamse brouwerijen de nodige aandacht geven.” De VCBF-bezoekers zullen kunnen kiezen uit meer dan 150 bieren, geproduceerd door ambachtelijke brouwers en microbrouwerijen uit verschillende landen. Er zullen niet alleen brouwerijen zijn uit België en de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar ook uit Estland, Italië, Portugal, Zwitserland, Polen en zelfs de Verenigde Staten. “Momenteel zijn er 34 ingeschreven brouwerijen, waaronder 12 buitenlandse. Ook de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren is opnieuw van de partij. Hun nieuwe verkoopssysteem wordt bekendgemaakt waardoor het niet meer zo eenvoudig zal zijn om bakken Trappist Westvleteren aan te kopen, maar onze samenwerking komt niet in gevaar”, verzekert Bjorn. “Vanuit de Sint-Sixtusabdij kregen we ook de toestemming om deze editie alle bieren aan te bieden en niet alleen Westvleteren 12.”

De inkom tot het VCBF is gratis. Er kunnen maximum 1500 bezoekers tegelijk op de festivalsite. “Momenteel werden al zo’n 800 tickets per dag verkocht. Ongeveer 1.600 verkochte tickets dus.” Daarom is het aangeraden om vooraf via de website een festivalpakket te boeken. Voor 25 euro krijg je een proefglas, 10 drankjetons en een 16 bladzijden tellende bierbijbel. Extra drankjetons kunnen aangekocht worden voor 1,5 euro per stuk. “De Sint-Sixtusabdij voorziet een gepersonaliseerd 15cl glas, met een waarborg van 5 euro.”

Vernieuwde OC De Sceure-site

Het festival gaat door op de de vernieuwde site van OC De Sceure. “De Vleterse brouwerijen zullen aan één lange bar, gemaakt uit de nieuwe bakken van Trappist Westvleteren, hun bieren serveren. Daarnaast zullen ook lokale producten genuttigd kunnen worden bij diverse foodstands en -trucks, waarbij ook aan de vegetariërs en de vegans gedacht werd, en een barista zal zorgen voor koffies”, zegt Bjorn. “Ijssalon l’Héritage uit Poperinge heeft speciaal voor het festival, én met toestemming van de Sint-Sixtusabdij, een festivalijs gemaakt met Westvleteren 12.” Er is ook een wine- en ginbar voor de niet-bierdrinkers.

Voor het eerst is er ook camping voor een 40-tal kampeerders. “Dat is ondertussen al volledig uitverkocht. We voorzien wel een aparte parking voor mobilhomes en caravans. 95% van de hotels en B&B’s in de buurt zijn volgeboekt. We dragen veiligheid hoog in het vaandel en daarom voorzien we ook bussen tussen het station van Ieper en Veurne met tussenstops in Poperinge en Diksmuide. Er wordt ook nog gekeken of we eventueel zelf bussen kunnen inlassen. De brouwers blijven slapen op de glamping in Oostvleteren en hun maaltijden worden voorzien door onze lokale handelaar.”

Het Vleteren Craft Beer Festival wordt georganiseerd door de bierproeversvereniging ‘The Beer Pilgrims Vleteren’ in samenwerking met het gemeentebestuur van Vleteren en de Dienst Toerisme Vleteren. “We hopen opnieuw op een geslaagde en veilige editie.” Tickets en info via www.vcbf.org.