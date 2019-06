3.000 geïnteresseerden bij eerste online testverkoop Westvleteren Christophe Maertens/Belga

18 juni 2019

17u48 5 Vleteren De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren hebben dinsdag een eerste digitale verkoopmoment gehouden. Al onmiddellijk registreerden er zich 3.000 bierliefhebbers op de site bij het testmoment. “Dat ging zo goed als probleemloos.”

De broeders van Westvleteren schakelen over op een website om hun bier te verkopen. Dat gebeurt nadat het inbellen met de telefoon via de biertelefoon praktisch niet meer werkbaar was. Via een onlineverkoop wordt het eenvoudiger om malafide aankopers te weren. Klanten moeten zich eerst registeren en een profiel aanmaken. Wie inlogt komt in een slimme wachtkamer terecht. Daarbij zullen consumenten die lang geleden een bestelling hebben geplaatst, voorrang krijgen op mensen die recenter een krat van gerstenat bestelden.

Dinsdag was er een eerste verkoopmoment om de website te testen.

“Er hebben zich 3.000 bierliefhebbers geregistreerd en dat verliep zonder problemen”, aldus de woordvoerder van de abdij. “Hier en daar moeten wel nog wat zaken worden bijgestuurd. We luisteren nu goed naar de feedback van klanten en proberen ons daaraan aan te passen. We testen ook of het voorraadsysteem goed werkt.”

Klanten kunnen maximum twee bakken bier bestellen per twee maanden. Komende vrijdag volgt een tweede testmoment. Vanaf 26 juni starten de reguliere verkoopmomenten. Maandelijks zullen er twee verkoopmomenten zijn. Plannen voor productieverhoging zijn er niet. De verkoop blijft enkel bestemd voor particulieren.

