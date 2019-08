“Crowdfunding bracht niet het gehoopte bedrag, maar wel alle onderdelen voor restauratie Amerikaanse helikopter” LBR

20 augustus 2019

17u05 0 Vleteren Een crowdfunding werd in februari gelanceerd door Filip De Cooman uit Vleteren om zijn Amerikaanse helikopter uit de Vietnamoorlog opnieuw te doen vliegen. “De crowdfunding bracht niet het gehoopte bedrag op, maar was voor ons toch een groot succes.”

Met de crowdfunding hoopte Filip de restauratie van zijn Amerikaanse helikopter uit de Vietnamoorlog te bekostigen en die ook weer te laten vliegen. “De gehoopte bedragen kregen we niet, maar het leverde ons wel veel meer materiaal, kennis en nieuwe contacten op dan we ooit hadden kunnen hopen. Er werden bruikbare onderdelen gedoneerd die we anders toch hadden moeten kopen, dus eigenlijk komt het op hetzelfde neer. We kregen niet het geld, maar direct de onderdelen. De crowdfunding was voor ons dus een groot succes”, vertelt Filip De Cooman uit Vleteren.

De restauratie van Filip zijn helikopter is nog steeds in volle vaart aan de gang. “We zijn altijd aan hetzelfde tempo blijven voortdoen en met dezelfde mensen. Zoals altijd even enthousiast.” In het dagelijks leven is Filip verpleger in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper en brandweerman. In zijn vrije tijd is hij ergens in de Westhoek zijn helikopter aan het restaureren. “Mijn helikopter werd gebouwd in 1964 en is een van de meest herkenbare en iconische toestellen uit de twintigste eeuw. Het is de enige UH-1 helikopter uit de vooroorlogse Vietnamjaren.” Bij de lancering van zijn crowdfunding in februari was hij op zoek naar alle losse onderdelen. “Via de crowdfunding kregen we eigenlijk zo goed als alle onderdelen gedoneerd. Sommige stukken kregen we zelfs tweemaal, dus hadden we wat marge om te wisselen met collega-eigenaars die ook onderdelen zochten of in ruil hadden. Onze grootste bezorgdheid was de main rotor hub, de eigenlijke rotorkop die beide bladen samenbrengt en doet draaien. Dit stuk van 350 kilogram kregen we gratis toegestuurd van een, intussen goede, vriend uit Amerika.”

Ontbrekende puzzelstukken

Tijdens de restauratie bleef Filip gespaard van onaangename verrassingen. “We hebben nog niets ergs meegemaakt. Ik zoek heel op en vraag constant advies aan piloten en huey eigenaars dat we bijna geen fouten kunnen maken. We zijn goed opgeschoten sinds onze crowdfunding in februari. Elektrisch is hij bijna klaar. Op vlak van het bodywerk heb ik nog één paneel nodig. Ook mechanisch zijn we heel goed bezig”, zegt Filip.

In de toekomst wil Filip vooral zijn laatste ontbrekende puzzelstukken vinden en monteren om de helikopter zo perfect mogelijk te krijgen. “Het doel is om hem helemaal te krijgen zoals hij ooit was in 1968 tijdens de Vietnam oorlog. Tot het laatste detail binnen en buiten. Alles aan de helikopter is origineel uit die periode, dus gaan we verder in die trend. We beschouwen het meer en meer als een mobiel museum. We worden ook vaker geboekt om op events te staan.”

Filip wilde mensen de kans geven om op vliegshows en geschiedenisevents de helikopter te kunnen ontdekken en dat lukt hem ook. “De helikopter is al vier events geweest en dat is zeer goed meegevallen. Alles samen hebben een tienduizend mensen mijn helikopter kunnen ontdekken. In uniform kunnen we het publiek heel wat leren en we merken dat het publiek onder de indruk is. Er zijn veel fans en op Facebook hebben we honderden trouwe volgers. Veel mensen uit de branche zoals piloten, militairen, mecaniciens en verzamelaars spreken met veel lof over het project. Niets anders dan goed nieuws dus voor ons”, zegt een tevreden Filip.