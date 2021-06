Vlaanderen trekt zondag massaal de wandelschoenen aan: ontdek hier onze 100 wandeltips in uw achtertuin

Kortrijk/Waregem/Roeselare/Ieper/Poperinge Shopping, rally, plantjes, kunst of muziek: onze tips voor het weekend in het zuiden van West-Vlaanderen

25 juni Inspiratie nodig voor een leuk uitje in het weekend van 26 en 27 juni? Wij bundelen graag vijf tips uit het zuiden van onze provincie. Shoppen op de Batjes in Roeselare, genieten van ronkende motoren in de Westhoek of een vleugje kunst of muziek in Kortrijk of Waregem: geniet van onze suggesties.