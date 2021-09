Vlaanderen na 537 dagen eindelijk weer aan de toog: “Bijna vergeten hoe je dat nu weer doet, zo zitten op een barkruk”

In de buurt1 september: de eerste schooldag, maar ook de dag dat cafégangers weer aan de toog mogen zitten. Een half jaar hebben ze hun vertrouwde plek moeten missen. Vanaf middernacht mocht het weer en dat werd overal in Vlaanderen op gejuich onthaald. “Ik ga weer moeten oefenen”, lacht een klant. “Maar het zal wel snel wennen. We hebben dit echt gemist.”

Op de Oude markt in Leuven, de ‘langste toog van het land’, waren ze er vroeg bij. Nét na middernacht bestormden klanten letterlijk de toog van café Apero. “We hebben de ziel van het café meer dan 500 dagen moeten missen”, zegt uitbater Erik De Rop. “Maar als ik zie hoe gelukkig de mensen worden van de heropening van de toog, dan voel ik een soort rust over me neerdalen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De pintjes schuiven weer vlot over de toog. © Sofie Van Waeyenberghe

Ook in de Overpoort in Gent werden klokslag 12 uur de eerste pinten aan de toog geserveerd. “We zijn een groot stuk van onze studententijd kwijtgeraakt, dus we kijken er eigenlijk echt naar uit om loos te kunnen gaan”, zeggen studenten Thijs en Isaac. Een stormloop werd het echter niet; veel feestvierders bleven buiten staan. “Het echte feest komt natuurlijk op 20 september, wanneer je hier ook echt kan feesten”, zegt Tim Joiris, van de Horecacel bij Unizo.

Quote Zonder toog geen café. Het is goed om aan onze toog weer een praatje te kunnen slaan met onze vaste stamgasten en echte cafégan­gers Caféganger

“De toog, dat is het hart van het café”, klinkt het bij Trefpunt in Gent. En daarom maakten ze daar speciaal voor de heropening werk van een geïmproviseerde toog van liefst 7 meter lang, met plaats voor 20 tooghangers. Wie wil profiteren van de extra toogruimte, moet zich wel haasten, het huzarenstukje blijft wellicht maar een paar dagen staan.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tooghangers in café Bockor in Kuurne. © Henk Deleu

Na meer dan 500 dagen weer aan de toog mogen zitten, het is weer wennen voor stamgasten, maar ze vinden de weg snel terug. “Zo dicht bij elkaar zitten en weer in elkaars nek hijgen, raar hé”, lacht een klant van café Den Bras in Kortrijk. “Maar zonder toog geen café. Het is goed om aan onze toog weer een praatje te kunnen slaan met onze vaste stamgasten en echte cafégangers.”

Blijven hangen

Nu de toog weer open is, is het gevaarlijker dan ooit om weer te blijven hangen. “Omdat je hier aan de toog altijd wel iemand ontmoet om mee te praten”, klinkt het.

De heropening van de togen zal ook leiden tot meer klanten. “Door corona had ik echt véél minder mensen die alleen binnen kwamen”, zegt Deef Vanquackebeke van café De Ververie in Kuurne. “Aan de toog weten klanten dat ze altijd wel gezelschap hebben, en tegen mij kunnen ze ook altijd een woordje placeren.”

Ook volgens Flosh Goyvaerts van ‘t Hoekske in Heist-op-den-Berg heeft het ‘toogverbod’ in coronatijd ook klanten uit de cafés gehouden. “Daarnet was er hier nog een vaste klant die al die tijd is weggebleven. Geen toog, geen cafébezoek.” Het is veel socialer. “Kom je alleen op café, dan kan je hier aan de toog een babbeltje slaan met de andere tooghangers of het personeel”, vertellen Steven en Steven, twee klanten van ‘t Pleintje.