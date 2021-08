Vlaamse wijnbouwers vrezen voor hun oogst na extreme regenval: “Het moet écht beter weer worden, zodat de druiven kunnen rijpen”

Pittem Kwetsbare gezinnen krijgen voortaan schoolpre­mie

16:54 Kwetsbare gezinnen die in Pittem wonen, kunnen voortaan rekenen op een schoolpremie. Voor peuters en kleuters wordt 45 euro per kind per schooljaar voorzien, voor kinderen uit het basisonderwijs is dat 90 euro. Leerlingen uit het secundair krijgen 110 euro.