Vlaamse pretparken halen alles uit de kast om je schrik aan te jagen tijdens Halloween: “Onze nieuwe huiveringwekkende spookhuizen zijn echt de moeite waard”

Halloween nadert met rasse schreden, en dat betekent... griezelen! Het is een jaarlijkse traditie dat ook de pretparken het beste van zichzelf geven om de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen en dat is dit jaar niet anders. Wij legden ons oor te luister bij Bobbejaanland, Bellewaerde Park en Plopsaland en kwamen te weten wat hun griezelige plannen zijn voor de komende weken.

In Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) – in de Antwerpse Kempen – is het griezelen enkele dagen geleden al van start gegaan. “De festiviteiten zijn gestart op zaterdag 8 oktober en lopen extra lang, tot en met zondag 13 november”, zegt commercieel en creatief directeur Peggy Verelst. Dit jaar trekt Bobbejaanland nog meer registers open dan anders. Het pretpark pakt dit seizoen uit met maar liefst zeven huiveringwekkende spookhuizen, inclusief drie compleet nieuwe ervaringen. “De thema’s zijn zeer uiteenlopend en het schrikniveau is eveneens verschillend.”

Het kidsprogramma wordt dit jaar aangevuld met Pumpkin Race: een hindernissenparcours voor kinderen van 2 tot 8 jaar. De kleine bezoekers moeten zich een weg banen tussen de pompoenen, het stro en de gekke vogelverschrikker. Op het einde worden ze beloond met een verrassing.

Volledig scherm Monastery, één van de nieuwe spookhuizen in Bobbejaanland. © RV

In Plopsaland De Panne kunnen bezoekers sinds afgelopen weekend genieten van de halloweengekte. Op 15, 22, 29, 30 en 31 oktober openen de spookhuizen The Cabin, camping ’t Zonnetje en Freak Circus of je kan dwalen in de huiveringwekkende zones Skrämma en Scarecrow. Die vijf zones gaan pas open tijdens de vijf Halloween Scare Nights tussen 18 en 22 uur.

Ouders met kleinere kinderen hoeven niets te vrezen. De vijf themazones zijn helemaal afgesloten en overdag dus niet toegankelijk. Van 15 oktober tot en met 6 november maakt de Pompoenkoning er een groot feest van met dansende heksen en vogelverschrikkers. Elk weekend van oktober en het eerste van november gaat Piet Piraat live tijdens een show. Van 31 oktober tot en met 4 november zorgt Ketnet voor extra halloweengekte.

Bellewaerde Park in Ieper viert vanaf 22 oktober volop Halloween. Het pretpark verandert dan in een grote griezelzone met honderden pompoenen, chrysanten en skeletten. “Bij ons vindt elke familie het perfecte griezelplezier”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “Echte horrorfans vinden hun gading in twee nieuwe, bloedstollende spookhuizen. ‘Funerarium’ is een luguber en verlaten lijkenhuis en ‘Mexican Massacre’ is het huis van een seriemoordenaar. Ze zullen bezoekers gegarandeerd hartkloppingen bezorgen”, lacht Van Dorpe. Daarnaast komen ook de spookhuizen ‘Camping Corpse’, ‘Mortal Mine’ en ‘Fantasylum’ terug.

Echte halloweenfans kunnen trouwens ook genieten van het unieke halloweenbuffet in restaurant Carrousel Self-Service. De kleinste bezoekers kunnen dan weer deelnemen aan de gratis ‘Trick or Treat’-zoektocht en genieten van het TrollPark en de Bubble Show. Tijdens Halloween is ook het Aquapark open. Tussen 22 oktober en 6 november voorziet Bellewaerde extra decoratie in het waterpark, zoals pompoenen en lasereffecten.

Volledig scherm Het Bellewaerde Park in Ieper verandert in het najaar opnieuw in een grote griezelzone. © Bellewaerde

Er vinden ook tal van kleinere evenementen plaats in de halloweenperiode. Zo jaagt een Roeselaarse carwash binnenkort de klanten de stuipen op het lijf, een Gentse bakker organiseert een halloweenfeestje voor honden en hun baasjes en in Merksem vindt opnieuw de Halloween Survival Run plaats.

