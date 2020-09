Zware werkstraf gevorderd voor vechtpartij met tieners. “Zelfs al riepen ze iets onbeleefds, dan nog had u niet zo moeten uithalen” Wouter Hertogs

21 september 2020

16u03 0 Vilvoorde Een dertiger uit Vilvoorde riskeert een werkstraf van 240 uur nadat hij op de vuist was gegaan met twee minderjarigen. Eén van beide tieners liep daarbij een kaakbreuk op.

De 30-jarige man was met zijn echtgenote op weg naar het huis van zijn ouders in Machelen toen de twee tieners hen iets nariepen. “Ik ben gestopt en heb hen gevraagd wat ze geroepen hadden”, zei de man. “Zoiets kon ik toch niet over me heen laten gaan. Die jongens werden meteen agressief en er is een schermutseling ontstaan waarbij ik samen met één van hen op de grond ben gevallen. Nadien is de oudere broer van één van hen nog verhaal komen halen.”

De slachtoffers hadden een heel andere versie van het incident. “Het is meneer die meteen agressief is geworden”, pleitte de advocate van de twee jongeren. “Hij heeft met zijn volle vuist uitgehaald naar één van mijn cliënten en verschillende keren geslagen. Zo hard dat mijn cliënt er een gecompliceerde kaakbreuk heeft aan overgehouden.”

Volgens het parket bevestigt de verklaring van de echtgenote van de dertiger grotendeels het verhaal van de slachtoffers. “En zelfs al hadden die jongeren iets onbeleefds geroepen, dan was dat nog geen enkele reden om zo hard uit te halen”, aldus het parket, dat een een werkstraf van 240 uur vorderde. Indien de beklaagde hier niet mee zou instemmen werd een celstraf van 24 maanden met uitstel gevraagd. Uitspraak op 19 oktober.