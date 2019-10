Zus Anouk stippelt wandeling voor goed doel uit om haar overleden zusje te eren: “Hoewel ze de jongste van het gezin was, was ze als een tweede mama voor mij” Margo Koekoekx

29 oktober 2019

17u31 1 Vilvoorde Laura Delbaere (21), voor velen Laurke, overleed op 18 juni na een epileptische aanval in haar bed. Dinsdag 29 oktober zou ze 22 worden. Om haar te eren, stippelde haar zus Anouk (27) een wandeling van 22 kilometer uit en reed leraar en fietser Niels Merckx 300 kilometer ten voordele van Make A Wish.

Anouk vertrok ‘s ochtends met 13 wandelaars aan het kerkhof in Houtem waar haar jongere zus te rusten ligt. Samen stapte ze met vrienden en familie een wandeltocht van 22 kilometer ter gelegenheid van Laura’s 22ste verjaardag.

Tweede mama

“Mijn zus was vooral iemand die er altijd was voor mij. Hoewel zij eigenlijk de jongste van het gezin was, was ze als een tweede mama voor mij. Ze was wat lengte betreft de grootste van ons allen en noemde me altijd grappend haar ‘kleine zus’. Als ik haar moet omschrijven is dat als loyaal, zorgzaam, creatief, ze had een groot rechtvaardigheidsgevoel en was mijn steunpilaar. Zij was altijd diegene van wie ik een berichtje kreeg ‘Hoe gaat het met je?’. Dat mis ik nu al.”

Ook haar maatje Cato (22) omschrijft Laura als een spontane, lieve, warme, enthousiaste vriendin. “We zaten samen op school en op de Chiro, sliepen altijd naast elkaar in de tent,... Waar je haar zag, zag je mij en omgekeerd. We gingen samen naar de cinema, winkelen, we deden wat vriendinnen doen”, vertelt ze.

E pilepsie-vrij

Laura werd geboren met Sturge Weber syndroom en epilepsie. Zo had ze een wijnvlek boven haar oog en op andere plekken op haar hoofd en waarschijnlijk ook op haar hersenen. “Twee jaar geleden onderging ze een hersenoperatie waarbij ze de schedel open zaagden. Ze zag er eigenlijk best stoer en cool uit met dat grote litteken”, vertelt Anouk, die zich excuseert voor de plastische uitdrukking. Een jaar later werd ze epilepsie-vrij verklaard.

Toch kreeg ze erna last van vocht in haar armen en benen, vervolgens kon ze niet meer slapen en had ze overal pijn. “In Leuven werd het Nefrotisch syndroom vastgesteld aan de nieren. Iets wat de dokters niet graag zagen komen gezien er weinig geweten is over die aandoening. Laura zei zelf dat ‘het oké was’, moest ze het toen niet gehaald hebben. We waren er toen ook meer op voorbereid.

Beterschap

Gelukkig ging het plots weer beter. De medicatie sloeg aan en er was weer hoop. Samen keken ze naar jobaanbiedingen en appartementen, zochten ze nieuwe hobby’s. Anouk vroeg zelfs folders aan voor groepsreizen gezien Laura een eerder geplande reis moest laten varen.

Op 18 juni overkwam hen echter het ergste. Hun papa kwam ‘s middags van zijn werk en merkte dat het alarm nog steeds opstond terwijl Laura dat normaal afzet wanneer ze opstaat.

Ze zat in het zevende jaar aan het Sancta Maria Instituut in Leuven waar ze een week later zou afstuderen. “Toen we naar haar school belden, kwam het nieuws ook leraar Niels Merckx ter ore. Hij besloot een fietstocht van 300 kilometer te maken ten voordele van Make A Wish”, vertelt Anouk. Er fietsten collega’s, leerlingen en ouders mee, een echte mengelmoes. “Toen we naar de diploma-uitreiking gingen hebben ze op school ook een ode gebracht aan ons Laurke. Een heel mooi gebaar!”

Samenkomst

Zowel de wandelaars, fietsers als kennissen komen samen aan Chiro Houtem. Daar zat Laura zelf en ze bracht er veel van haar vrije tijd door. Ze sloten de dag samen af met pompoensoep, warme chocomelk en cake om Laura te eren. Om middernacht zal Anouk al de deelnemers een berichtje sturen met het resultaat van de Make A Wish-actie. Ze kozen voor Make A Wish omdat Laura daar zelf voor een eerdere actie tijdens de Warmste Week al voor koos.